Finał Eurowizji 2026 dopiero się rozpoczął, a w wiedeńskiej hali dało się wyczuć, że to nie będzie zwykły wieczór z muzyką i fajerwerkami. Już w czasie parady krajów z flagami, kiedy na scenie jako jeden z pierwszych pojawił się reprezentant Izraela, atmosfera nagle się zmieniła. Tam, gdzie u innych uczestników słychać było głośne brawa i okrzyki, tym razem pojawiła się wyraźna cisza przerywana gwizdami.

Ruszył finał Eurowizji 2026

Eurowizja lubi otwierać finał gestem wspólnoty: flagi, uśmiechy, szybkie ukłony do publiczności i ten charakterystyczny zastrzyk energii, który niesie tłum. W Wiedniu ten scenariusz zadziałał, ale tylko do momentu wejścia izraelskiego artysty. Reakcja widowni odcinała się od tego, co działo się chwilę wcześniej i chwilę później.

Kiedy inni wykonawcy byli nagradzani głośnymi owacjami, przy reprezentancie Izraela pojawiły się gwizdy i demonstracyjny chłód. To nie pierwszy raz. Podobna sytuacja miała miejsce podczas półfinałowego występu artysty. Na tym jednak się nie skończyło.

Burzliwy występ Izraela w finale Eurowizji

Jeśli ktoś liczył, że nerwowa reakcja zostanie na etapie samej parady, szybko musiał zmienić zdanie. Kiedy izraelski wokalista zaczynał śpiewać, reakcje miały być jeszcze głośniejsze. Zamiast klasycznego „eurowizyjnego dopingu” część widowni odpowiadała gwizdami.

Izrael w tym roku reprezentuje Noam Bettan z piosenką „Michelle”. Co ważne, sam utwór bywa wskazywany jako dobrze oceniany, ale to nie wycisza mieszanych emocji wokół udziału kraju w konkursie.

Warto jednak zaznaczyć, że udział Izraela budził emocje od początku, a do końca nie było wiadomo, czy kraj zostanie dopuszczony do rywalizacji ze względu na działania zbrojne w Palestynie. Decyzja dyrekcji Eurowizji wywołała sprzeciw części środowiska: wielu reprezentantów miało głośno potępić dopuszczenie Izraela.

Do tego doszedł realny bojkot konkursu: pięć krajów zdecydowało się nie brać udziału. W samym Wiedniu, w dniu finału, odbywały się protesty.

