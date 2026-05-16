Maria Jeleniewska - influencerka i zwyciężczyni 16. edycji "Tańca z Gwiazdami" - na co dzień mieszka w nowoczesnym apartamencie w Warszawie. Jej mieszkanie zachwyca eleganckim stylem, przestronnością i dopracowanymi detalami. Zobaczcie, jak prezentują się cztery kąty jednej z najpopularniejszych gwiazd internetu w Polsce.

Tak wygląda mieszkanie Marii Jeleniewskiej

Maria Jeleniewska od lat zachwyca fanów nie tylko aktywnością w mediach społecznościowych, ale również swoim wyczuciem stylu. Influencerka pokazywała już internautom, jak wygląda jej warszawskie mieszkanie, urządzone w nowoczesnym i minimalistycznym klimacie. We wnętrzach dominują jasne kolory, przede wszystkim biel i szarości, które przełamano drewnianymi dodatkami oraz ciemniejszymi akcentami. Całość sprawia wrażenie bardzo przestronnej i przytulnej.

Sercem mieszkania jest salon połączony z aneksem kuchennym i jadalnią. Nie brakuje tam nowoczesnych mebli, dużego telewizora, designerskich dodatków i przestronnego tarasu. Jeleniewska stawia przede wszystkim na funkcjonalność i komfort, co widać także w sypialni czy garderobie. Influencerka inwestuje również w nieruchomości w Hiszpanii, gdzie urządza kolejne apartamenty w eleganckim, nowoczesnym stylu z dominacją beżów, brązów i czerni.

Maria Jeleniewska wygrała "Taniec z Gwiazdami"

Maria Jeleniewska sięgnęła po Kryształową Kulę, wygrywając 16. edycję programu "Taniec z Gwiazdami". Influencerka od początku była jedną z faworytek widzów, a jej występy w duecie z Jacek Jeschke regularnie zbierały wysokie noty jurorów i ogromne wsparcie fanów programu. W finale para zachwyciła publiczność, pokonując pozostałych uczestników i zdobywając główną nagrodę.

Zwycięstwo Marii wywołało w sieci ogromne emocje i szeroką dyskusję wśród internautów. Wielu widzów podkreślało, że influencerka przez cały sezon imponowała nie tylko umiejętnościami tanecznymi, ale także naturalnością i pozytywną energią. Sama Jeleniewska nie ukrywała wzruszenia po ogłoszeniu wyników i przyznała, że udział w programie był dla niej jednym z najważniejszych doświadczeń w życiu.

Tak mieszka Maria Jeleniewska fot. YouTube/Jeleniewska

