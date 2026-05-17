Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona pojawili się w Warszawie w pełnym, rodzinnym składzie. Para ostatnio wzbudza ogromne emocje po tym, jak zostali prowadzącymi w programie "Love is Blind: Polska", który błyskawicznie stał się hitem. Para w natłoku obowiązków znalazła czas na spokojne wyjście z córkami. Najpierw czas na mieście, potem plenerowe atrakcje. Do tego dochodzi wątek, który od razu rozpala wyobraźnię, bo zdjęcia sugerują, że para oglądała rodzinne kampery...

Prowadzący "Love is Blind" przyłapani przez paparazzi na rodzinnym wyjściu

Zofia Zborowska-Wrona i Wrona, którzy zostali prowadzącymi "Love is blind: Polska" zabrali Nadzieję i Jaśminę na obiad, a później wykorzystali pogodę, by wyskoczyć na wydarzenie na świeżym powietrzu. W tłumie, bez czerwonych dywanów i fleszy, wyglądało to jak klasyczny dzień w mieście z krótkimi przystankami, spacerem i logistyką, którą doskonale zna każdy rodzic.

W trakcie przechadzki Andrzej Wrona nosił młodszą córkę na rękach, a starsza szła obok. Zofia miała kawę na wynos i dużą torbę na ramieniu. Widać, że ten dzień mieli zarezerwowany tylko dla siebie, a potem wybrali się, aby obejrzeć kampery. Czyżby zamierzali wybrać się na rodzinną wyprawę kamperem? Jak wiadomo, całkiem spore grono gwiazd pokochało tego typu podróże, a wśród nich m.in. Małgorzata Rozenek.

Zofia Zborowska wróciła do zawodowych obowiązków

Aktorka i sportowiec od lat pokazują, że potrafią znaleźć równowagę między życiem domowym a zawodowym, bez robienia z tego wielkiego spektaklu. Aktorka na pewien czas wycofała się z aktywności zawodowej, by skupić się na dzieciach, a ostatnio wróciła na ekran w serialu "Młode gliny". To nie wszystko! Wspólnie z mężem stanęli też w roli prowadzących polską odsłonę "Love is Blind", który jest prawdziwym hitem Netflixa i już od kilku tygodni jest w TOP 10.

