Conchita Wurst wygrała Eurowizję 2014. Przeszła ogromną metamorfozę

W maju 2026 znów głośno jest o Conchicie Wurst, austriackiej drag queen i scenicznej postaci Thomasa Neuwirtha. To właśnie ona w 2014 r. wygrała Eurowizję z utworem „Rise Like a Phoenix”, a dziś wraca do rozmów fanów z dwóch powodów: metamorfozy, która przyciąga uwagę po 12 latach od konkursu oraz deklaracji, że wycofuje się z aktywności związanych z Eurowizją.

Conchita Wurst przeszła wielką metamorfozę. 12 lat temu wygrała Eurowizję

Conchita od początku budowała rozpoznawalność na silnym wizerunku scenicznym, dlatego każda jego zmiana wywołuje poruszenie. Tym razem to nie pojedynczy element stylu, ale wyraźnie nowy etap: w mediach i wśród odbiorców pojawiają się komentarze, że artystka jest dziś trudna do rozpoznania. U Conchity wygląd, kostium i sceniczna forma zawsze były częścią opowieści. Dzisiaj artystka występuje w krótkiej fryzurze. Widzowie, którzy oglądali Eurowizję w 2014 roku, z pewnością pamiętają ją w dłuższych włosach i znacznie krótszym zaroście.

Warto pamiętać, że Conchita Wurst to alter ego Thomasa Neuwirtha, który prywatnie używa rodzaju męskiego. Takie rozróżnienie ma znaczenie, bo pozwala oddzielić scenę od codzienności i nie mieszać ról, które sama osoba konsekwentnie porządkuje.

Kim jest Conchita Wurst?

Za pseudonimem stoi historia, która dobrze pasuje do eurowizyjnej energii: jest w nim i prywatny trop, i językowe mrugnięcie okiem. „Conchita” ma pochodzić od imienia koleżanki z Kuby, a „wurst” to po niemiecku „kiełbasa”. W tym przypadku ważniejsze jest jednak skojarzenie z powiedzeniem „Das ist mir wurst”, czyli „to nieistotne”. W praktyce brzmiało to jak gotowy manifest: mniej tłumaczeń, więcej wolności i robienia swojego.

To właśnie ta konsekwencja sprawiła, że po eurowizyjnym zwycięstwie Conchita nie zniknęła z radarów. Debiutancki album ukazał się w 2015 r., a choć artystka rozważała zakończenie kariery w tej odsłonie po dwóch latach, ostatecznie poszła dalej. W 2018 r. pojawiła się płyta „For Vienna with Love”, a w 2019 r. „Truth Over Magnitude”. Ostatnio Conchita mocniej akcentowała krótsze wydawnictwa, skupiając się na EP-kach „Mrs Thomas” oraz „Wundgekusst”.

Warto przypomnieć, że teraz Alicja Szemplińska będzie walczyła w finale Eurowizji. Reprezentantka Polski stanęła przed wielką szansą.

Conchita Wurst zrezygnowała z aktywności na Eurowizji

Choć zwycięstwo z 2014 r. na długo przykleiło do Conchity eurowizyjną etykietę, artystka przez lata wracała do konkursu na własnych warunkach. W finale Eurowizji 2024 wykonała „Waterloo” zespołu ABBA, a w kolejnej edycji dała się poznać także jako uważna obserwatorka tego, co dzieje się na scenie. Komentowała propozycję Justyny Steczkowskiej, która reprezentowała Polskę, a jednocześnie pojawiała się u boku austriackiego reprezentanta Johannesa „JJ” Pietscha. Do tego doszła rola prowadzącej krajowych preselekcji, czyli wejście w sam środek eurowizyjnej machiny.

Konkurs Piosenki Eurowizji ukształtował moje życie. Był moją sceną, moim domem i etapem, za który jestem niezwykle wdzięczna. Ale będąc artystką, twoją jedyną stałą jest zmiana. Dlatego wycofuję się z działalności w kontekście Eurowizji. Chcę skupić się na indywidualnych projektach i dać przestrzeń na nowe rzeczy napisała.

Zobacz także:

Conchita Wurst wygrała Eurowizję 2014. Przeszła ogromną metamorfozę Fot. Rex Features/East News

Conchita Wurst wygrała Eurowizję 2014. Przeszła ogromną metamorfozę Fot. Cover Images/East News