Robert Lewandowski zamknął rozdział w FC Barcelonie i ogłosił zakończenie współpracy z klubem po czterech latach w Katalonii. W tym samym czasie Anna Lewandowska, przebywająca na organizowanym przez siebie turnusie sportowym, publicznie zareagowała na jego pożegnanie, udostępniając wpis i dodając czytelną emotikonę złamanego serca. A gdy emocje jeszcze nie opadły, wrócił temat możliwego transferu... Anna Lewandowska z córkami zostanie w Barcelonie?

Robert Lewandowski zakończył karierę piłkarską w Hiszpanii

Lewandowscy przeprowadzili się do Barcelony cztery lata temu, wcześniej mieszkali w Monachium. Dla Roberta Lewandowskiego gra w katalońskim klubie była ważnym etapem kariery, a jego oficjalny komunikat o odejściu momentalnie wywołał pytania o to, co dalej nie tylko sportowo, ale też prywatnie.

W tle jest przecież całe życie zbudowane w Hiszpanii, czyli codzienność, która nie kończą się na podpisie pod kontraktem. Jak wiadomo córki piłkarza uczęszczają do prywatnej szkoły w Hiszpanii, co automatycznie podnosi wagę decyzji o ewentualnym przeniesieniu całego domu. Do tego dochodzi fakt, że Barcelona stała się dla Anny Lewandowskiej czymś bardzo konkretnym, bo tam rozwinęła własny biznes, dlatego pojawiają się spekulacje, że być może rodzina zostanie jednak w Hiszpanii.

Robert Lewandowski w swoim poruszajacym nagraniu sam przyznaje, że Katalonia to jego miejsce na ziemii, a jego żona już od dawna mówiła o tym, że czuje się tam świetnie.

Katalonia to moje miejsce na ziemi.

Nie dziwi więc emocjonalna reakcja Anny Lewandowskiej, która udostępniła wpis męża i dodała dwie wymowne emotikony: złamanego serca i buźkę z oczami pełnymi łez. To sygnał pożegnania pewnego rozdziału, ale też napięcia, jakie zawsze pojawia się przy zmianach, które mogą oznaczać przeprowadzkę lub dłuższą rozłąkę.

Robert Lewandowski teraz ma przed sobą trudną decyzję

W sportowych kuluarach wraca temat transferu Lewandowskiego do Arabii Saudyjskiej, a w doniesieniach najczęściej przewija się Al-Hilal. Pada też konkret, który rozpala wyobraźnię, bo według informacji podawanych przez WP Sportowe Fakty oferta dla Lewandowskiego ma opiewać na 90 mln euro netto rocznie. Taka kwota sprawia, że rozmowy przestają być wyłącznie o piłce, a zaczynają dotyczyć całego planu na kolejne lata.

Równolegle pojawiają się informacje, że w grę wchodzą także Stany Zjednoczone, a w tle przewija się MLS i Chicago jako jedna z opcji. Być może Robert Lewandowski niebawem podzieli się nowiną, gdzie teraz planuje kontynuować swoją karierę. Wybór nie jest łatwy..

Anna Lewandowska ma złamane serce po decyzji Roberta! fot. Instagram

Zobacz także: