Aksel Rumenov był jednym z najbardziej lubianych uczestników piątej edycji "Farmy" i to właśnie sympatia widzów przyniosła mu zwycięstwo. Po zakończeniu programu postawił na zmianę wyglądu i odświeżenie fryzury, co szybko przyciągnęło uwagę fanów. Na najnowszym nagraniu zaprezentował się w zupełnie nowym wydaniu.

Aksel Rumenov wygrał piątą edycję "Farmy"

Aksel Rumenov wygrał piątą edycję programu Farma, zdobywając ogromne wsparcie widzów, którzy od początku doceniali jego zaangażowanie i charakter. To właśnie głosy publiczności przesądziły o jego zwycięstwie, a finał przyniósł mu tytuł "Super Farmera" oraz dużą sympatię fanów show.

Zwycięzca otrzymał główną nagrodę w wysokości 160 tysięcy złotych, a także dodatkowe wyróżnienie od widzów. Po wygranej podkreślał, że udział w programie był dla niego ważnym doświadczeniem i planuje wykorzystać zdobyte środki przede wszystkim na rozwój oraz wsparcie bliskich, nie wykluczając przy tym nowych projektów związanych z mediami.

Przeznaczę kwotę na swoją karierę, którą chce osiągnąć. Mam w głowie plany, które chce osiągnąć, dlatego nie odpuszczę, bo obiecałem swojemu ojcu i tak zrobię 'będę wielkim człowiekiem'. mówił przed naszą kamerą.

Aksel z "Farmy" przeszedł metamorfozę

Kilka dni po wielkim finale piątej edycji programu "Farma" Aksel postanowił zaskoczyć fanów i pożegnał się ze swoją dotychczasową fryzurą. Wystylizowane uczesanie, które prezentował podczas finałowego odcinka zniknęło, a uczestnik zdecydował się na znacznie bardziej radykalne, krótkie cięcie.

Na najnowszym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych widać go w zupełnie odmienionym wydaniu, które mocno odbiega od tego, do którego przyzwyczaił widzów programu. Zmiana jest na tyle wyraźna, że w komentarzach nie brakuje głosów, iż trudno go teraz rozpoznać, a nowy wygląd wywołał spore poruszenie wśród fanów.

