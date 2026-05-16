Reprezentantka Polski, Alicja Szemplińska, dała czadu na scenie w Wiedniu podczas finału 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. Jak mogliśmy się spodziewać, nagrodzono ją gromkimi brawami. Zaprezentowała naprawdę wysoki poziom. Zwiększyła swoją szansę na wygraną?

Za nami występ Alicji Szemplińskiej w finale Eurowizji

Na początku tygodnia Alicja Szemplińska wystąpiła podczas pierwszego półfinału Eurowizji 2026 i oczarowała sobą widownię. Szybko okazało się, że nagranie z jej występu jest jednym z najpopularniejszych w tej edycji konkursu. Jej awans do finału wydawał się być czystą formalnością.

Dziś Szemplińska znów stanęła na wielkiej scenie w Wiedniu ze swoim utworem "Pray". Ja sobie poradziła? Ponownie dała czadu, a jej wykon nagrodzono gromkimi brawami. Materiały z tej chwili błyskawicznie trafiły do sieci, a tam zalała je lawina komplementów. Co ważne... skierowane nie tylko od naszych rodaków.

Niech cała Europa poczuje dziś wieczorem ducha polskiego

Gooo Polska. Silny głos

Wow! Miałam gęsią skórkę! Jaki piękny głos! Pozdrowienia z Słowacji

Beyonce z Polski

Edyta Górniak oceniła Alicję Szemplińską

Nasza tegoroczna reprezentantka od początku budzi spory podziw wśród odbiorców, a także osób z branży. Nie tak dawno na jej temat wypowiedziała się Edyta Górniak, która choć nie śledzi tegorocznej Eurowizji od samego początku, nie umknął jej występ Szemplińskiej. W rozmowie z Plejadą wyraziła ogromny zachwyt nad polską reprezentantką.

Nie śledziłam, nie znam konkurencji Alicji, dlatego, że przygotowywaliśmy się chwilę temu do 'Must be the Music', teraz do Sopotu mamy próby z orkiestrą od rana do wieczora. Widziałam tylko fragment jej występu. Znakomity. Światowy. Jest fenomenalna

Nie ulega więc wątpliwości, że Alicja Szemplińska cieszy się sporym uznaniem. Czy to pomoże jej zwyciężyć 70. Konkurs Piosenki Eurowizji? O tym przekonamy się już niebawem!

