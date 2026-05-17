Finał Eurowizji już dawno nie wywołał tak skrajnych emocji. 70. edycję konkursu wygrała Bułgaria, z kolei Polska zajęła dopiero 12. miejsce, choć głosowanie jury zwiastowało zdecydowanie lepsze zakończenie. Nasi sędziowie zdecydowali z kolei o przyznaniu maksymalnej liczby punktów Izraelowi, co rozwścieczyło widzów. Reakcja Justyny Steczkowskiej, która przed rokiem sama reprezentowała Polskę na Eurowizji, to prawdziwy hit.

Gorący finał Eurowizji 2026

W jubileuszowym finale emocji nie brakowało od pierwszych minut, ale to nie sceniczne fajerwerki stały się tematem numer jeden. Już na samym starcie reprezentant Izraela został wygwizdany, a emocje zaczęły diametralnie narastać, gdy w przedstawianiu punktacji zaczął wysuwać się na prowadzenie. W pewnym momencie nawet był numerem jeden.

Gdy w części z głosami jury przyszła kolej na Polskę, padła decyzja, która natychmiast wywołała poruszenie: maksymalna nota, czyli 12 punktów, trafiła właśnie do Izraela. Jego udział w tegorocznej Eurowizji od początku budził gorącą dyskusję, w której przewijał się temat sytuacji na Bliskim Wschodzie, a decyzja polskiego jury tylko dolała oliwy do ognia. Wybuchła afera, a internauci nie kryli złości.

Jednocześnie fani okazali ogromne wsparcie Alicji Szemplińskiej, która zajęła ostatecznie 12. miejsce. Choć została doceniona przez jurorów, zdobywając aż 4 "dwunastki", w głosach widzów otrzymała zaledwie 17 punktów. Justyna Steczkowska, która w trakcie Eurowizji prowadziła w sieci transmisję live, nie kryła rozczarowania werdyktem. Kamera uchwyciła również jej reakcję na przyznane Izraelowi 12 punktów od Polski.

Nagranie z Justyną Steczkowską to hit w sieci

Justyna Steczkowska, ubiegłoroczna reprezentantka Polski, oglądała finał i komentowała go na żywo na TikToku. Kiedy ogłoszono, że polskie jury przyznaje Izraelowi 12 punktów, jej reakcja była natychmiastowa i nad wyraz wymowna. Artystka otworzyła szeroko oczy ze zdziwienia i wymownie pokiwała głową. Choć powstrzymała się od szerszego komentarza i mocniejszej reakcji, nie była w stanie ukryć, że decyzja jurorów mocno ją zaskoczyła.

Nagranie z tego momentu szybko obiegło Internet, wywołując spore emocje wśród odbiorców. Jednocześnie warto przypomnieć, że w związku z aferą głos zabrała Ola Budka, która ogłosiła decyzję jurorów przed kamerami. Mimo iż nie brała ona udziału w głosowaniu, wylała się na nią lawina hejtu, której stanowczo się przeciwstawiła.

