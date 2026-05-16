Wokół Roberta Lewandowskiego znów jest głośno. Wrócił temat możliwego transferu do Arabii Saudyjskiej, a w doniesieniach najczęściej przewija się Al-Hilal. Największe emocje budzi jednak nie tylko sportowa decyzja, ale i scenariusz przeprowadzki. Według informacji napastnik miałby na starcie zamieszkać w Rijadzie bez rodziny, a Anna Lewandowska i dzieci miałyby na razie zostać w Barcelonie. Jak wiadomo, córki piłkarza chodzą już do prywatnej szkoły w Hiszpanii i decyzja o przeprowadzce jest dość poważna! Już wiadomo, że Robert Lewandowski oficjalnie pożegnał się z FC Barceloną!

Transfer Roberta Lewandowskiego coraz bliżej?

Wygląda na to, że Robert Lewandowski oficjalnie zakończył ważny etap swojej kariery. Właśnie wygasł jego kontrakt z FC Barceloną i piłkarz rozważa zmianę barw klubowych, a ttymczasem w mediach społecznościowych opublikował już pożegnalny wpis.

Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy, nadszedł czas, aby iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja jest ukończona. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, którą otrzymałem od fanów od moich pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których poznałem po drodze w tych pięknych czterech latach. Szczególne podziękowania kieruję do prezesa Laporty za to, że dał mi szansę przeżyć najbardziej niesamowity rozdział w mojej karierze. Barca jest z powrotem tam, gdzie należy - napisał Robert Lewandowski

W przypadku transferu w grę wchodzi Arabia Saudyjska oraz Stany Zjednoczone. Eksperci podkreślają, że Lewandowski zapewne wybierze klub, w którym faktycznie będzie jeszcze grał:

Barcelona nie da gwarancji zawodnikowi w tym wieku, że będzie podstawową 'dziewiątką'. To czysta ambicja, która była przewodnikiem całej jego kariery komentuje Piotr Urban, ekspert związany z hiszpańską piłką dla 'Przeglądu Sportowego'

Robert Lewandowski przeprowadzi się bez rodziny?

Na dziś najgłośniej jest o wariancie saudyjskim, ale w samym centrum zamieszania pozostaje jedno, jeśli do transferu dojdzie, start w Rijadzie może oznaczać samotny początek i rodzinę, która na razie zostaje w Barcelonie. Jak wiadomo Hiszpania od dawna nie jest dla Lewandowskich tylko przystankiem. W Hiszpanii Anna Lewandowska rozwinęła swój biznes, a sama wielokrotnie podkreślała, że właśnie tam czuje się najlepiej. Przy takim układzie to Katalonia pozostawałaby rodzinnym centrum, a Rijad byłby miejscem pracy Roberta.

W tle są też kwestie organizacyjne, o których mówi się przy podobnych ruchach, czyli szkoła i rytm dnia dzieci, logistyka podróży, a także zwykłe poczucie stabilności. Co więcej, w medialnych ustaleniach najbardziej elektryzuje kwota, a według informacji podawanych przez WP Sportowe Fakty, Al-Hilal ma kusić Lewandowskiego ofertą w wysokości 90 mln euro netto rocznie. Taka suma automatycznie zmienia perspektywę i sprawia, że transfer przestaje być wyłącznie sportową ciekawostką, a zaczyna wyglądać jak ruch, który może ustawić kolejne lata kariery.

Chociaż MLS i Chicago były atrakcyjną opcją dla napastnika i jego rodziny, otoczenie piłkarza uważa, że Arabia Saudyjska oferuje wygodniejsze warunki logistyczne i rodzinne. Bliskość Europy, znacznie krótsze loty (5 godz. lotu w porównaniu z 9 godz. podróży do Chicago) oraz niewielka różnica czasu to elementy, które Lewandowski uważa za ważne, mając na uwadze swoje codzienne życie i utrzymanie stałego kontaktu z Europą - informuje hiszpański 'Sport'.

