Finał Eurowizji 2026 jest już na wyciągnięcie ręki: o 21:00 oczy kibicujących Polce widzów zwrócą się na Alicję Szemplińską i jej utwór "Pray". Tuż przed rozstrzygnięciem Aleksander Sikora w "Galaktyce Plotek" wziął na warsztat nie tylko sam występ, ale też nastroje wokół niego. Emocje są wysokie, bo dla wokalistki to powrót do marzenia sprzed lat, kiedy po wygranych preselekcjach plany zatrzymała pandemia.

Finał Eurowizji już za moment

Przed finałem tradycyjnie wraca temat prognoz. Według bukmacherów w ścisłej czołówce są Finlandia, Grecja i Australia, a Polska ma mieć mniej niż 1% szans na zwycięstwo. Fani Alicji Szemplińskiej wierzą jednak, że uda jej się zająć wyższe miejsce, niż w ubiegłym roku Justynie Steczkowskiej, czyli 14.

Występ naszej reprezentantki jest jednym z najchętniej oglądanych z tegorocznej Eurowizji, co tylko dowodzi, że utwór "Pray" podbił serce słuchaczy. Czy to jednak wystarczy, by sięgnąć po zwycięstwo? Aleksander Sikora na łamach "Galaktyki Plotka" zwrócił uwagę, że w przypadku Eurowizji łatwo dać się ponieść emocjom albo odwrotnie: uwierzyć w chłodne wyliczenia i stracić całą frajdę z finału. Konkurs rządzi się swoimi prawami, a finałowa noc potrafi zmienić wszystko w kilka minut.

Olek Sikora chłodno o szansach Polski w finale Eurowizji

Okazuje się, że Sikora podchodzi do utworu Szemplińskiej z dużą dozą dystansu. W jego ocenie, sama piosenka nie zagwarantuje nam raczej miejsca nawet w ścisłej dziesiątce. Wierzy jednak, że wokalny talent Szemplińskiej pozwoli to nadrobić:

Nie wiem, czy jest to piosenka, która znajdzie się w pierwszej dziesiątce, ale uważam, że Szemplińska broni się siłą swojego talentu. Ma niesamowity głos, przepiękną barwę. Uwielbiam jej osobowość i skromność

Mimo to Sikora uważa, że udział w tegorocznej edycji Eurowizji zdecydowanie należał się Alicji Szemplińskiej. Ta bowiem już raz miała reprezentować nasz kraj w konkursie, jednak sytuacja na świecie okrutnie pokrzyżowała te plany.

Co by nie gadać, Alicji ta Eurowizja należała się jak psu buda. Dość długo musiała poczekać na ten moment (...) Bardzo mocno trzymam za nią kciuki stwierdził.

