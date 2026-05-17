Księżna Mette-Marit wystąpiła publicznie podczas norweskiego święta narodowego u boku następcy tronu Haakona. Uwagę fotoreporterów przykuł przewód tlenowy widoczny na zdjęciach.

17 maja Norwegowie celebrują rocznicę uchwalenia konstytucji z 1814 r. To dzień, w którym rodzina królewska tradycyjnie pojawia się publicznie i staje się naturalnym centrum zainteresowania. W tym roku uwagę skupiła jednak nie oprawa uroczystości, lecz detal widoczny na zdjęciach księżnej Mette-Marit.

Fotoreporterzy uchwycili przewód tlenowy, czyli kaniulę donosową, a także urządzenie towarzyszące jej w trakcie wydarzenia. Na fotografiach widać, że sprzęt trzyma pracownik stojący tuż za księżną. Kadry natychmiast wywołały poruszenie.

To nie pierwszy raz, kiedy Mette-Marit pokazuje się publicznie z aparatem tlenowym. Wcześniej podobny widok pojawił się na początku kwietnia, podczas oficjalnego spotkania ze sportowcami. Powtórka takiego obrazu w krótkim odstępie czasu sprawia, że temat znów wraca na nagłówki i budzi emocje.

Od lat wiadomo, że księżna zmaga się z przewlekłym zwłóknieniem płuc. W grudniu 2025 r. Mette-Marit przekazała, że oczekuje na przeszczep płuc, jednak od tamtej pory brak kolejnych szczegółów.

Jak wszyscy wiedzą, księżna koronna cierpi na przewlekłą chorobę - włóknienie płuc. Jak informowaliśmy w grudniu, w ostatnim czasie nastąpiło wyraźne pogorszenie stanu zdrowia księżnej, dlatego rozpoczęto przygotowania do oceny możliwości przeszczepu płuc. Księżna koronna coraz bardziej potrzebuje indywidualnie dopasowanych ćwiczeń, odpoczynku i rekonwalescencji, a jej oficjalny program jest dostosowywany do jej stanu zdrowia przekazała rzeczniczka pałacu, Guri Varpe.

W październiku 2025 roku księżna Mette-Marit potrzebowała miesięcznej przerwy na intensywną rehabilitację pulmonologiczną.

Księżna pokazała się z przewodem tlenowym