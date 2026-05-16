W Wiedniu ma dziś miejsce jedno z ważniejszych wydarzeń w świecie muzyki - wielki finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. Wydarzenie wystartowało punktualnie o 21:00 i już w pierwszych minutach dostarczyło widzom ogromnych emocji. Choć poziom uczestników jest naprawdę wysoki i każdy z utworów ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników, zwycięzca może być tylko jeden.

To oni znaleźli się w wielkim finale Eurowizji 2026

W finale widzowie zobaczą łącznie 25 występów. Na scenie zaprezentują się kraje, które automatycznie awansowały do finału, oraz te, które o swoje miejsce walczyły w pierwszym i drugim półfinale. Oto dokładna kolejność występów z dzisiejszego wieczora:

  1. Dania: Søren Torpegaard Lund – „Før vi går hjem”
  2. Niemcy: Sarah Engels – „Fire”
  3. Izrael: Noam Bettan – „Michelle”
  4. Belgia: Essyla – „Dancing on the Ice”
  5. Albania: Alis – „Nân”
  6. Grecja: Akylas – „Ferto”
  7. Ukraina: Leléka – „Ridnym”
  8. Australia: Delta Goodrem – „Eclipse”
  9. Serbia: Lavina – „Kraj mene”
  10. Malta: Aidan – „Bella”
  11. Czechy: Daniel Žižka – „Crossroads”
  12. Bułgaria: Dara – „Bangaranga”
  13. Chorwacja: Lelek – „Andromeda”
  14. Wielka Brytania: Look Mum No Computer – „Eins, zwei, trzy”
  15. Francja: Monroe – „Regarde !”
  16. Mołdawia: Satoshi – „Viva, Moldova!”
  17. Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen – „Liekinheitin”
  18. Polska: Alicja Szemplińska – „Pray”
  19. Litwa: Lion Ceccah – „Sólo quiero más”
  20. Szwecja: Felicia – „My System”
  21. Cypr: Antigoni – „Jalla”
  22. Włochy: Sal Da Vinci – „Per sempre sì”
  23. Norwegia: Jonas Lovv – „Ya Ya Ya”
  24. Rumunia: Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”
  25. Austria: Cosmó – „Tanzschein”

Kto wygrał Eurowizję 2026?

Po występach przyjdzie czas na ostateczny werdykt. O końcowym wyniku zdecyduje połączenie głosów publiczności oraz komisji jurorskich z krajów uczestniczących. O tym, kto tym razem sięgnie po zwycięstwo, przekonamy się już niebawem.

Artykuł aktualizowany na bieżąco.

