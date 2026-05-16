W Wiedniu ma dziś miejsce jedno z ważniejszych wydarzeń w świecie muzyki - wielki finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. Wydarzenie wystartowało punktualnie o 21:00 i już w pierwszych minutach dostarczyło widzom ogromnych emocji. Choć poziom uczestników jest naprawdę wysoki i każdy z utworów ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników, zwycięzca może być tylko jeden.

To oni znaleźli się w wielkim finale Eurowizji 2026

W finale widzowie zobaczą łącznie 25 występów. Na scenie zaprezentują się kraje, które automatycznie awansowały do finału, oraz te, które o swoje miejsce walczyły w pierwszym i drugim półfinale. Oto dokładna kolejność występów z dzisiejszego wieczora:

Dania: Søren Torpegaard Lund – „Før vi går hjem” Niemcy: Sarah Engels – „Fire” Izrael: Noam Bettan – „Michelle” Belgia: Essyla – „Dancing on the Ice” Albania: Alis – „Nân” Grecja: Akylas – „Ferto” Ukraina: Leléka – „Ridnym” Australia: Delta Goodrem – „Eclipse” Serbia: Lavina – „Kraj mene” Malta: Aidan – „Bella” Czechy: Daniel Žižka – „Crossroads” Bułgaria: Dara – „Bangaranga” Chorwacja: Lelek – „Andromeda” Wielka Brytania: Look Mum No Computer – „Eins, zwei, trzy” Francja: Monroe – „Regarde !” Mołdawia: Satoshi – „Viva, Moldova!” Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen – „Liekinheitin” Polska: Alicja Szemplińska – „Pray” Litwa: Lion Ceccah – „Sólo quiero más” Szwecja: Felicia – „My System” Cypr: Antigoni – „Jalla” Włochy: Sal Da Vinci – „Per sempre sì” Norwegia: Jonas Lovv – „Ya Ya Ya” Rumunia: Alexandra Căpitănescu – „Choke Me” Austria: Cosmó – „Tanzschein”

Kto wygrał Eurowizję 2026?

Po występach przyjdzie czas na ostateczny werdykt. O końcowym wyniku zdecyduje połączenie głosów publiczności oraz komisji jurorskich z krajów uczestniczących. O tym, kto tym razem sięgnie po zwycięstwo, przekonamy się już niebawem.

Artykuł aktualizowany na bieżąco.

