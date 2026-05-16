Finał Eurowizji 2026. Polska walczy o zwycięstwo. Relacja na żywo
Trwa wielki finał Eurowizji 2026! Kto tym razem sięgnie po zwycięstwo? To ważny moment dla reprezentantki Polski - Alicji Szemplińskiej.
W Wiedniu ma dziś miejsce jedno z ważniejszych wydarzeń w świecie muzyki - wielki finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. Wydarzenie wystartowało punktualnie o 21:00 i już w pierwszych minutach dostarczyło widzom ogromnych emocji. Choć poziom uczestników jest naprawdę wysoki i każdy z utworów ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników, zwycięzca może być tylko jeden.
To oni znaleźli się w wielkim finale Eurowizji 2026
W finale widzowie zobaczą łącznie 25 występów. Na scenie zaprezentują się kraje, które automatycznie awansowały do finału, oraz te, które o swoje miejsce walczyły w pierwszym i drugim półfinale. Oto dokładna kolejność występów z dzisiejszego wieczora:
- Dania: Søren Torpegaard Lund – „Før vi går hjem”
- Niemcy: Sarah Engels – „Fire”
- Izrael: Noam Bettan – „Michelle”
- Belgia: Essyla – „Dancing on the Ice”
- Albania: Alis – „Nân”
- Grecja: Akylas – „Ferto”
- Ukraina: Leléka – „Ridnym”
- Australia: Delta Goodrem – „Eclipse”
- Serbia: Lavina – „Kraj mene”
- Malta: Aidan – „Bella”
- Czechy: Daniel Žižka – „Crossroads”
- Bułgaria: Dara – „Bangaranga”
- Chorwacja: Lelek – „Andromeda”
- Wielka Brytania: Look Mum No Computer – „Eins, zwei, trzy”
- Francja: Monroe – „Regarde !”
- Mołdawia: Satoshi – „Viva, Moldova!”
- Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen – „Liekinheitin”
- Polska: Alicja Szemplińska – „Pray”
- Litwa: Lion Ceccah – „Sólo quiero más”
- Szwecja: Felicia – „My System”
- Cypr: Antigoni – „Jalla”
- Włochy: Sal Da Vinci – „Per sempre sì”
- Norwegia: Jonas Lovv – „Ya Ya Ya”
- Rumunia: Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”
- Austria: Cosmó – „Tanzschein”
Kto wygrał Eurowizję 2026?
Po występach przyjdzie czas na ostateczny werdykt. O końcowym wyniku zdecyduje połączenie głosów publiczności oraz komisji jurorskich z krajów uczestniczących. O tym, kto tym razem sięgnie po zwycięstwo, przekonamy się już niebawem.
Artykuł aktualizowany na bieżąco.
Zobacz także: Dramatyczne zajście tuż przed finałem Eurowizji 2026! To wydarzyło się tuż po próbie