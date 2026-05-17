70. finał Konkursu Piosenki Eurowizji przyniósł ogromne emocje. Choć polski utwór cieszył się ogromnym uznaniem, Alicja Szemplińska otrzymała zaledwie 17 punktów od publiczności i zajęła 12. miejsce. Głos niemal natychmiast zabrała Marta Nawrocka. Co przekazała?

Polska z 12. miejscem w finale Eurowizji

Polska zakończyła Eurowizję 2026 na 12. pozycji i nie w sposób ukryć, że za wynikiem kryje się wyraźna różnica między oceną jurorów a głosami publiczności. Alicja Szemplińska z utworem "Pray" zebrała mocne 133 punkty od jurorów, ale w televotingu dostała 17 punktów. Było to spore zaskoczenie dla wszystkich, bowiem utwór naszej reprezentantki był w sieci jednym z najchętniej odsłuchiwanych.

Co więcej, Alicja Szemplińska aż czterokrotnie dostała od jury maksymalne 12 punktów, co jest najlepszym wynikiem od kilku lat. Mimo to nie udało nam się dostać nawet do top 10. Na werdykt natychmiast zareagowała Marta Nawrocka.

Marta Nawrocka zabrała głos po finale Eurowizji

Jak się okazało, Marta Nawrocka skrupulatnie śledziła tegoroczną Eurowizję, a głos zabrała już chwilę po finale, mimo późnych godzin. Pierwsza dama zdobyła się na krótki, ale wymowny wpis, zwracając się bezpośrednio do Alicji Szemplińskiej.

Gratulacje, Alicja! Jesteśmy z ciebie dumni czytamy.

Burza po przyznaniu Izraelowi 12 punktów

Równocześnie, co rozczarowanie werdyktem, w sieci panuje ogromne oburzenie. Polacy wściekli się na polskie jury, który przyznało 12 punktów Izraelowi. Poszczególne osoby ze składu jurorskiego zalała fala krytyki, co zmusiło choćby Viki Gabor do zablokowania możliwości komentowania. Hejt nie ominął Oli Budki, która przedstawiła punkty przed kamerami. Ta zdecydowała się jednak wydać oświadczenie:

Nie zgadzam się na hejt, który się na mnie wylewa. Jestem rzeczniczką polskiego jury, a nie jego członkinią. Nie brałam udziału w głosowaniu. Wyniki dostaję tuż przed wejściem na wizję, więc nie mogę uzależniać swojej roli od wyników głosowania jury. Nie ma tu miejsca na moje prywatne poglądy

Zobacz także: Zamiast transmisji finału Eurowizji czarna plansza. Przekazano ważny komunikat

Stało się już w pierwszych minutach finału Eurowizji. To usłyszał jeden z reprezentantów