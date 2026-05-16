Sylwia Szostak w ostatnim czasie wiele mówiła o swoim życiu prywatnym od czasu głośnego rozstania z Akopem Szostakiem. Perypetie pary śledziła cała Polska, potem oboje byli w innych związkach, a teraz Sylwia Szostak w programie telewizyjnym wróciła do rozmów o życiu uczuciowym. W sobotę pojawiła się w programie "Mówię Wam" Mateusza Hładkiego na antenie TVN7 i potwierdziła, że jest w nowej relacji. Co ciekawe, mimo medialnego ogłoszenia Szostak postawiła jasną granicę i nie zdradzi, kim jest jej partner.

Nowy rozdział w życiu Sylwii Szostak ma rozwijać się spokojnie i bez presji. Influencerka i trenerka dała do zrozumienia, że nie zamierza nadmuchiwać związku wielkimi deklaracjami ani go przyspieszać. Wręcz przeciwnie im mniej bodźców z zewnątrz, tym większa szansa, że relacja utrzyma zdrowe tempo.

Jestem w relacji nowej, która się bardzo dobrze rozwija, która idzie w bardzo dobrym kierunku i na razie nie chcę niczego zapeszać ani pompować tego wielkimi słowami. Myślę, że im dalej będę trzymała tą relację od mediów, wbrew pozorom, gdy tutaj dzisiaj jestem i o tym mówię, tym będzie to zdrowsza relacja. - ujawniła Sylwia Szostak w 'Mówię Wam'

W tej historii najbardziej zaskakuje fakt, że Szostak potwierdza, że jest z kimś, ale jednocześnie pilnuje, by jej prywatność nie stała się kolejnym odcinkiem serialu dla widzów. W związku z tym influencerka nie podaje tożsamości partnera, nie opisuje szczegółów ich codzienności, nie wchodzi w personalia. Dla niej priorytetem ma być teraz konkretny człowiek i sama relacja, a nie medialny rozgłos.

Sylwia Szostak ujawniła, że jej nowy partner jest osobą aktywną i od dawna ma podejście bliskie temu, które ona sama promuje w swoich projektach. To nie musi oznaczać pracy w tej samej branży, ale ma dawać im wspólny mianownik w codziennych wyborach wokół ruchu, zdrowia i rutyny, które są dla niej tak ważne.

Jest to osoba, która ma dosyć podobny styl życia do mojego, jeżeli chodzi o podejście do kwestii aktywności fizycznej, do zdrowia. Więc tutaj mamy bardzo dużo wspólnych mianowników. Nie zajmuje się stricte tym, ale jest osobą aktywną od zawsze. I na pewno są to cechy wspólne, które będą nas łączyć i prowadzić przez codzienność, będą tym naszym wspólnym mianownikiem.

Jak wiadomo, małżeństwo Sylwii Szostak i Akopa Szostaka była bardzo medialna, a para publikowała w sieci mnóstwo wspólnych nagrań, teraz influnecerka nie chce iść w tym samym kierunku i stawia na prywatność. Zaskoczeni?

