W finałowej nocy Eurowizji 16 maja emocje nie skończyły się wraz z ostatnim występem. Polska oglądała Alicję Szemplińską z piosenką "Pray", która zakończyła konkurs na 12. miejscu, a zwycięstwo trafiło do DARY z Bułgarii z utworem "Bangaranga". Prawdziwa burza rozkręciła się jednak dopiero wtedy, gdy zestawiono głos jury z tym, co wysłali widzowie w Polsce w SMS-ach.

Burza po finale Eurowizji

Polacy nie kryją rozczarowania po 70. finale Konkursu Piosenki Eurowizji, który odbył się 16 maja. Chociaż utwór Alicji Szemplińskiej cieszył się ogromnym uznaniem i został doceniony przez jurorów z innych krajów, głosy widzów przesądziły na niekorzyść wokalistki. Alicja otrzymała zaledwie 17 punktów i uplasowała się na 12. miejscu, mimo iż chwilę wcześniej pięła się do czołówki.

Smutek szybko jednak przykryła złość, a poszło o głosy polskich jurorów, którzy zdecydowali się przyznać 12 punktów Izraelowi. Udział Izraela w Eurowizji od początku budził ogromne poruszenie w związku z działaniami na terenie Strefy Gazy oraz włączeniem się w konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie. Kilka krajów, w ramach bojkotu, zrezygnowało nawet z udziału w tegorocznej edycji konkursu.

Polska zdecydowała się walczyć o zwycięstwo, a nasi jurorzy postanowili właśnie Izrael nagrodzić największa liczbą punktów, co rozpętało aferę. Okazuje się jednak, że polscy widzowie mieli innych faworytów.

Tak głosowali polscy widzowie

Wiadomo, że głosowanie widzów z Polski poszło w zupełnie inną stronę. W wynikach SMS Izrael dostał z Polski zaledwie 2 punkty. Najwyższą notę od polskiej publiczności zgarnęła natomiast Ukraina - 12 punktów. Za Ukrainą na podium znalazła się Rumunia z 10 punktami, a dalej Mołdawia, która od polskich widzów dostała 8 punktów.

Kolejne miejsca także rozdzieliły się dość równo: Bułgaria, czyli kraj zwyciężczyni całego konkursu, otrzymała od Polaków 7 punktów, Finlandia 6, Australia 5, Czechy 4, a Dania 3. Na samym dole tabeli znalazła się Serbia - tylko 1 punkt.

Warto też spojrzeć, jak na "Pray" reagowała Europa i głosujący spoza kontynentu. Alicja Szemplińska zebrała od jurorów łącznie 133 punkty. Co ważne, cztery kraje przyznały jej komplet, czyli 12 punktów: Niemcy, Belgia, Mołdawia i Austria.

W głosowaniu SMS sytuacja wyglądała już inaczej. Polska reprezentantka otrzymała 5 punktów z Wielkiej Brytanii i 4 punkty z Niemiec. Dalej były 3 punkty z Litwy, po 2 punkty ze Szwecji i Włoch oraz 1 punkt od "reszty świata".

