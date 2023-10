Remi "Enigma" Lucidi zmarł tragicznie w wieku 30 lat. Francuz znany był ze wspinania się na wieżowce oraz wysokie budowle na świecie. Zmarł, spadając z jednego z wieżowców z kompleksu Tregunter Tower w Hongkongu. Wspinał się na budynki w także w Dubaju, USA, Portugalii, Francji a nawet w Polsce, w Warszawie.

Urban climbing to wspinaczka na elewacje budynków, mosty, kominy, ruiny i inne konstrukcje. Wielu wspinaczy robi to bez zabezpieczenia, każdorazowo licząc się z ryzykiem, które podejmują. Właśnie media obiegła informacja o śmierci francuskiego wspinacza Remi'ego Lucidi, znanego w sieci jako "Enigma".

Według "New York Post" Remi "Enigma" Lucidi pojawił się pod wieżowcem kompleksu Tregunter Tower ok. godz. 18:40. Miał okłamać ochroniarza, że "zamierza odwiedzić kolegę na 40. piętrze". Lokalne media donoszą, że próbowano go powstrzymać, gdy kłamstwo wyszło na jaw. Wspinacz jednak zdążył zablokować windę, by opóźnić udaremnienie wspinaczki. Na nagraniach miało być widać, jak "Enigma" dostał się na 49. piętro, gdzie zaczął wspinaczkę po elewacji na szczyt budynku.

Według nieoficjalnych informacji, pojawiających się w mediach, po raz ostatni "Enigmę" miała widzieć pokojówka ok. godz. 19:40. Jak donosi "New York Post" miał pukać w szybę od zewnątrz i prosić o pomoc. Zdezorientowana pracownica od razu zadzwoniła po policję. Jak donosi "South China Morning Post", Remi Lucidi zmarł zanim przyjechała pomoc.

30-letni Francuz spadł z 68. piętra.

Ostatni post "Enigma" opublikował zaledwie 6 dni temu. Jeden z komentujących opisał, że zaledwie chwilę temu rozmawiał ze wspinaczem na temat feralnego kompleks, przy którym ten zginął :

- ????️????️ Bracie, mówię do Ciebie!!!. Proszę, niech to nie będzie prawdziwe. Właśnie pytałeś mnie o Tregunter [kompleks trzech budynków mieszkalnych zlokalizowanych w The Peak na Hong Kong Island - przyp. red.] i to się stało, proszę napisz do mnie i daj mi znać, że to się nie wydarzyło. PLZ

- Bracie Rip ???????? Smutne wieści, których nikt nie chce słyszeć o innym odkrywcy…

- Brat wyszedł robić to, co kocha! Żył pełnią życia. Niewielu może to powiedzieć

- Stawka jest wysoka w poszukiwaniu niesamowitych wrażeń. Wieczny szacunek ???? spoczywaj w pokoju.