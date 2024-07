Radek Pestka komentuje aferę dotyczącą pokazania penisa na Snapchacie! Bloger kilka tygodni temu zaliczył wpadkę na swoim kanale społecznościowym, z której szybko się wytłumaczył na Facebooku. Przez dłuższy okres czasu w internecie krążyło mnóstwo memów wyśmiewających Radka Pestkę. Po pokazie duetu Paprocki&Brzozowski, Party.pl postanowiło zapytać gwiazdora o to, jak z perspektywy czasu ocenia ostatnie wydarzenia:

Nic się nie stało, każdy to robi. Wpadka wpadką, ale nie będę się tym przejmować. Gdybym się przejmował to by mnie tutaj nie było. Siedziałbym w domu i płakał i odciął się totalnie od tego świata. To mnie dużo bardziej zmotywowało do pracy, do działania. Miałem wsparcie menadżera i wszystkich przyjaciół, a przede wszystkim fanów.