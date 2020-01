Piotrek i Paweł pobiją się o Kingę? W "M jak miłość" szykuje się wielka awantura!

Piotrek dowie się o zdradzie i pobije swojego brata? W "M jak miłość" emocje nie opadają! W ostatnich miesiącach w uwielbianym przez widzów serialu dzieje się naprawdę sporo. Śmierć Artura (Tomasz Ciachorowski), romans Uli (Iga Krefft) z Jankiem (Tomasz Kollarik) czy konflikt Andrzeja (Krystian Wieczorek) z mafią to tylko niektóre wątki, które z pewnością zapamiętamy na długo. Teraz okazuje się, że sporą dawkę emocji przyniesie nam również wątek braci Zduńskich i Kingi (Katarzyna Cichopek)! Co dokładnie wydarzy się w nowych odcinkach "M jak miłość"?

Awantura w "M jak miłość"

Jak już wiemy, w 1483 odcinku "M jak miłość" odbędzie się ślub Magdy (Anna Mucha) i Andrzeja. Tuż przed uroczystością Paweł Zduński (Rafał Mroczek) zacznie podrywać żonę swojego brata! Paweł powie Kindze kilka zaskakujących komplementów, a później, podczas wesela... pocałuje ją! Kinga będzie wściekła na Pawła, ale postanowi nic nie mówić swojemu mężowi, który wciąż jest w delegacji. Już wkrótce jednak, jak informuje portal superseriale.se.pl Piotrek (Marcin Mroczek) wróci do Polski i dojdzie do spotkania całej trójki!

Według doniesień portalu Piotrek wróci z Berlina z w 1487 odcinku "M jak miłość". Zduński widząć zmęczoną żonę zaproponuje jej wypad do Grabiny. Kinga zgodzi się, a Piotrek poprosi... Pawła, żeby w tym czasie zaopiekował się czwórką ich dzieci. Paweł się zgodzi, ale nie znając planów swojego brata zabierze dzieci również do Grabiny! Tam dojdzie do spotkania Kingi, Piotrka i Pawła. Czy właśnie wtedy Piotrek dowie się, że jego brat bliźniak pocałował Kingę? Wszystko na to wskazuje! Portal superseriale.se.pl informuje bowiem, że w finale odcinka między braćmi dojdzie do poważnej rozmowy, która zakończy się bójką!

Czyżby szykował się rozłam w rodzinie Zduńskich? Fanom "M jak miłość" przypominamy, że 1487 odcinek serialu zostanie wyemitowany 21 stycznia.

Piotrek dowie się, że Paweł pocałował Kingę?

Czy Piotrek wybaczy żonie, że nie powiedziała mu o wszystkim?