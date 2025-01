Maciej Pela po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską w wielu wywiadach podkreślał, że mierzył się z ogromną falą krytyki, tylko dlatego, że to on, a nie jego żona zdecydował się zostać z dziećmi w domu, podczas gdy jego partnerka realizowała się zawodowo. Tancerz nie miał z tym problemu, ale te komentarze regularnie w niego uderzały, a niektórzy wprost pisali, że jest niemęski, bo wykonuje "niemęskie" obowiązki. Obecnie Maciej Pela znów zajmuje się tańcem i po rozstaniu stał się też dużo bardziej aktywny w mediach społecznościowych, bo jak sam twierdzi - w końcu znalazł na to przestrzeń w swoim życiu. Były partner Agnieszki Kaczorowskiej nie zamierza milczeć po rozstaniu i w wywiadach otwarcie o tym mówi, że zupełnie się tego nie spodziewał i nie miał ustalonego planu "B", bo dla niego rodzina była najważniejsza. Teraz w sieci napisał coś, po czym cały internet dosłownie zawrzał!

Maciej Pela odpowiada influencerce. Padły mocne słowa

Ni e jest tajemnicą, że Maciej Musiał zdecydował się wziąć udział w licytacjach na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wystawił aukcję: "Maciej Musiał wysprząta Ci dom do zapętlonego utworu „Explosion”. Aktor zdecydował się wysprzątać dom zwycięzcy, który zaoferuje najwyższą kwotę w serwisie Allegro. Ta propozycja od początku okazała się wielkim hitem i do końca aukcji zostało 14 dni, a proponowana kwota wynosi już ponad 50 tys. zł. Popularna influencerka namawia męża na skorzystanie z takiej formy pomocy domowej, ale podkreśla, że ta usługa kosztuje niemało. Nieoczekiwanie dla wszystkich w dyskusję wkroczył Maciej Pela i zaproponował swoje usługi za pół ceny i przedstawił się jako "pierwszy pantofel RP" i przy okazji żartuje z Bożenki z "Klanu"!

Maciej Pela obecnie jest na bieżąco z trendami w mediach społecznościowych i doskonale wie, co się dzieje w show-biznesie, a także sam jest aktywny i nie tylko publikuje nowe posty i filmy, ale komentuje też wpisy innych, czasem nawiązując do jego relacji, która właśnie się zakończyła. Influencerka vague.vegan pochwaliła się w sieci nagraniem, w którym opowiada o tym, jak namawia męża, aby wziął udział w licytacji aukcji Macieja Musiała, a tymczasem odpowiedział jej... Pela.

Próbuję namówić męża na dodatkową pomoc w domu. Udało mi się znaleźć ogłoszenie idealne. Pan Maciej, wysoko wykwalifikowany specjalista w sprzątaniu mieszkań, szuka obecnie osoby, której mógłby posprzątać dom. Niezwykle mi zależy, żeby to właśnie pan Maciej pomagał mi w domu. Niestety, jest to luksusowa usługa i kosztuje niemało, dlatego od kilku dni próbuję namówić męża, aby zgodził się zatrudnić pana Macieja. Niestety, tym razem moja szarlotka z lodem robionym z rana zawiodła… mówi influencerka

Maciej Pela kpi z Bożenki z "Klanu", w którą wciela się Agnieszka Kaczorowska

Teraz Maciej Pela w nieco humorystyczny sposób zdecydował się odnieść do tego, że wykonywał w domu wszystkie obowiązki i w pewien sposób wbija szpilę Agnieszce Kaczorowskiej, pisząc o sobie, że jest pantoflarzem. W komentarzu pod postem influencerki nawiązał do Bożenki z "Klanu", w którą wciela się Agnieszka Kaczorowska.

Dzień dobry, z tej strony Pan Maciej. Pierwszy pantofel RP znany jedynie ze sprzątania i gotowania dla pani Kazuń z domu Lubicz. Proszę przekazać mężowi, że wezmę połowę stawki. Rynek pracy jest ciężki napisał w komentarzu Maciej Pela

Fani Macieja Peli zaskoczeni jego propozycją

Influencerka nie ukrywa, że jest zaciekawiona ofertą Macieja Peli i zapytała go, do jakich utworów mógłby wysprzątać jej mieszkanie. Jak wiadomo Maciej Musiał zaproponował zapętlony kawałek "Explosion"

Panie Macieju, do muzyki którego artysty pan sprząta? zapytała influencerka

Okazuje się, że tancerz w tym temacie jest bardzo elastyczny i przyznał otwarcie, że do muzyki każdego artysty zatańczy, a w tym przypadku posprząta:

Każdy artysta mi pasuje, byleby nóżka chodziła łupucupu. Ale najbardziej to tacy znani artyści. odpowiedział Maciej Pela

Internautki są zaskoczone wpisem Macieja Peli, ale doceniają jego poczucie humoru i nie ukrywają, że to propozycja, którą trudno odrzucić:

Obok takiego anonsu nie można przejść obojętnie

Proszę o kontakt, jeśli się nie dogadacie

Spodziewaliście się takiej "oferty" po Macieju Peli?