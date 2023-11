Modelka, zainspirowana przez swoje dzieci: 4-miesięcznego Jędrka i 2-letnią Antoninę, wymyśliła nowy biznes! Chce stworzyć w Warszawie miejsce dla rodziców z dziećmi. Ale nie chodzi o zwykły klubik malucha.

To miejsce zrewolucjonizuje podejście do rozrywki i edukacji dzieci od 3 do 15 roku życia - zapowiada Paulina.