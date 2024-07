Niedawno pojawiły się plotki o tym, że Paulina Krupińska i jej partner, Sebastian Karpiel-Bułecka już myślą o drugim dziecko. Jaka jest prawda? Modelka znowu chce zostać mamą? Gwiazda stacji TVN Style nie wyklucza, że jej kilkumiesięczna córeczka Antosia już wkrótce będzie mieć rodzeństwo. Miss Polonia w rozmowie z Super Expressem przyznaje, że wolałaby nie odkładać decyzji o drugim dziecku. Tabloid zapytał Krupińską, czy chce dołączyć do grona mam, pośród których panuje moda na "niewychodzenie z pieluch". Co odpowiedziała?

To jest dobra metoda, bo jak urodziłoby się za jakiś czas drugie dziecko, przez 3-4 lata jesteś w pieluchach. A potem jak masz odstęp, to jesteś 6 lat w tych pieluchach. Na razie się nad tym nie zastanawiam. Będzie, co będzie - przyznała Paulina Krupińska.