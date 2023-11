Wszystko wskazuje na to, że rok po narodzinach synka Jędrka Paulina Krupińska na dobre kończy urlop macierzyński i wraca do pracy!

Koniec słodkiej laby :)) Podjęłam trudną dla każdej matki decyzję. Kończę urlop macierzyński i ostro biorę się do pracy – mówi "Party" Paulina Krupińska .

Powrót do aktywności zawodowych oznacza także spore zmiany w jej życiu prywatnym. Jakie?

Do tej pory z opieką nad dziećmi radziliśmy sobie sami. Teraz dojrzeliśmy do decyzji, żeby od czasu do czasu o pomoc poprosić nianię – zdradziła modelka.