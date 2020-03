Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka chcieli się rozstać?! Zaskakujące wyznanie modelki

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka uchodzą za jedną z lepiej dobranych par w polskim show-biznesie. Okazuje się jednak, że i w ich relacji nie zawsze bywa cukierkowo. Jak ujawniła Paulina Krupińska, niewiele brakowało, a jej związek z przystojnym góralem zakończyłby się spektakularną klęską. Jak to możliwe? Zobaczcie poniżej!

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka chcieli się rozstać?

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka są parą od 2014 roku. Jednak dopiero po czterech latach znajomości zdecydowali się wziąć ślub, który odbył się 26 lipca 2018 roku w Zakopanem. Wcześniej para doczekała się też dwójki uroczych dzieci: Antoniny i Jędrzeja.

Choć wydaje się, że ich wspólne życie to nieustająca sielanka, czasami bywa zupełnie inaczej. Paulina Krupińska w książce Katarzyny Olubińskiej pt. "Kobieta w wielkim mieście" zdradziła, że o mały włos, a rozstałaby się ze swoim partnerem. Do tej nerwowej sytuacji miało dojść tuż przed zaręczynami, które Sebastian Karpiel-Bułecka skrzętnie zaplanował. Góral chciał poprosić swoją ukochaną o rękę na wysokości trzech tysięcy metrów nad poziomem morza. Jednak zanim zdążył zadać to najważniejsze pytanie, między nimi doszło do karczemnej awantury.

Tak się pokłóciłam, że powiedziałam, że nie chcę z nim być - wyznała szczerze Paulina Krupińska.

Niestety, prowadząca "Dzień Dobry TVN" nie zdradziła, o co pokłóciła się wtedy z ukochanym. Najważniejsze, że mimo wszystko doszli do porozumienia i wciąż tworzą piękną rodzinę!

Trzymamy za nich kciuki!