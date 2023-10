Po śmierci 27-letniej Anastazji na jaw wychodzą kolejne fakty. Okazało się, że grecka policja odnalazła telefon Polki w Marmari na Kos, w którym znajdują się ostatnie wiadomości, jakie Anastazja wymieniała z partnerem. Po tym, 28-letni Michał został ponownie wezwany do złożenia wyjaśnień. Partner Anastazji zabrał też głos w wywiadzie dla protothema.gr, gdzie poinformował o tym, że nie znali wcześniej mężczyzny podejrzanego o zabójstwo.

Partner zamordowanej 27-letniej Anastazji zabrał głos w sprawie jej śmierci

Po tygodniowych poszukiwaniach 27-letniej Anastazji znaleziono zwłoki Polki. Odbyła się już sekcja zwłok zamordowanej kobiety i stwierdzono śmierć przez uduszenie. Policja bada szokującą zbrodnię, a tymczasem partner Anastazji po kolejnych wyjaśnieniach, jakie złożył na policji, po odnalezieniu telefonu zamordowanej Polki udzielił krótkiego wywiadu dla protothema.gr. Mężczyzna otwarcie stwierdził, że nie znali wcześniej 32-latka podejrzewanego o zabójstwo Anastazji.

Nie znamy mężczyzny z Bangladeszu, którego aresztowali w sprawie Anastazji. Nie był ani jej przyjacielem, ani pracownikiem – powiedział 28-letni Michał w rozmowie z serwisem protothema.gr

Mężczyzna podkreśla, że jest w złym stanie po śmierci Anastazji i razem z jej mamą mieli nadzieję odnaleźć ją całą i zdrową:

Jestem w bardzo złym stanie psychicznym. Razem z jej matką robiliśmy wszystko, aby ją odnaleźć i mieliśmy nadzieję, że żyje.

W sprawie zabójstwa Polki podejrzany jest 32-letni mężczyzna z Bangladeszu, w mieszkaniu którego znaleziono DNA Anastazji, a on sam przyznał, że miał kontakt seksualny z 27-latką. To on jest głównym podejrzanym w sprawie zabójstwa Anastazji, ale po odnalezieniu i zabezpieczeniu jej telefonu policja ponownie wezwała też jej partnera do złożenia wyjaśnień. Jak informuje Onet.pl chodziło o treść wiadomości SMS pomiędzy Michałem a Anastazją, która wzbudziła pytania policji.

Sprawa 27-letniej Anastazji wstrząsnęła nie tylko Grecją, ale i Polską. Bliscy kobiety chcą dowiedzieć się, co się stało tamtego wieczoru, kiedy zamordowano Anastazję.