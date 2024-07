Marcin Tyszka nie szczędził słów krytyki finalistom Top Model. Bardzo szczerze wyraził swoje zdanie na Facebooku na temat pozowania na ściankach i brania udziału w telewzyjnych projektach niezwiązanych z modelingiem. Osi Ugonoh długo milczała, aż w końcu skomentowała tę opinię. Zobacz: W Top Model był nimi zachwycony. A teraz? Tyszka ostro o Osi i Baryzie

Wszystko zaczęło się od tego, że gdy ogłoszono zwycięzcę czwartej edycji show, modelka obiecała, że zrobi Michałowi Baryzie kanapkę na pocieszenie. Jak obiecała tak zrobiła. Po zakończeniu programu na stronie TVN ukazał się filmik, gdzie Ugonoh serwuje kanapkę modelowi. Wywołało to ogromne niezadowolenie fotografa, które zwyciężczyni skomentowała w Dzień Dobry TVN:

Obiecałam i dotrzymałam mojego słowa. Każdy ma prawo do swojego zdania, jeżeli tak twierdzi, to ok. Ja dalej pracuję, robię sesje i biorę udział w pokazach.