Rozstanie Dody i Emila Haidara to dziś temat numer jeden w polskich mediach. Piosenkarka wydała szokujące oświadczenie, w którym wyznała, że nie spotyka się już z Emilem i życzy mu zdrowia i wytrwałości w walce ze swoimi słabościami.

Co gwiazda ma na myśli? Już od kilku tygodni mówiło się, że Emil ma problemy, które doprowadziły do kryzysu w ich związku. Doda zamiast planować ślub z ukochanym, musiała poprosić go, żeby się nimi zajął. Po kilku tygodniach doszła jednak do wniosku, że nie ma sensu dalej ciągnąć tego związku i zostawiła Emila. Haidar to nie pierwszy mężczyzna, który złamał jej serce.

Pierwsze miejsce na liście mężczyzn, którzy zranili Dodę nadal z pewnością zajmuje...