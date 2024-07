Kayah słynie z bardzo dużej wrażliwości i tego, że mocno przejmuje się problemami społecznymi. Często daje upust swoim emocjom na Facebooku, gdzie dzieli się przemyśleniami z fanami. W styczniu szczerze opowiedziała o śmierci bliskich osób. Zobacz: Styczeń to dramatyczny miesiąc dla Kayah. Podzieliła się wpisem o śmierci ukochanej osoby

Miniony weekend Kayah również poświęciła na przemyślenia. Tym razem dotyczyły one programów telewizyjnych, które pojawiły się w wiosennej ramówce Polsatu. I wydawać by się mogło, że artystka odniesie się do nich nieprzychylnie, ponieważ nad wszystkim czuwa jej były mąż, producent telewizyjny, Rinke Rooyens. Nic bardziej mylnego, ponieważ wokalistka doceniła jego starania, czym podzieliła się również na portalu społecznościowym:

Zbombardowana jestem programami TV, gdzie jedni tańczą, inni skaczą. Muszę powiedzieć, że przy całych moich fobiach i odmowach – dziś odczułam ogromną sympatię do ludzi. Tańczą, skaczą, udają innych… i są bardzo emocjonalnie delikatni. I mnie ujmują. Mają odwagę albo desperację. Ale odwagę przede wszystkim. Wzruszam się. A poza tym wiem ile pracy kosztuje i udział i produkcja. Jestem dumna, że Rinke dostarcza ludziom tylu emocji i daje wielu ludziom powody do radości.

