Relacje między Dodą a Edytą Górniak od lat były przedmiotem licznych spekulacji. Media często donosiły o konfliktach i napiętej atmosferze między obiema artystkami, które należą do najbardziej rozpoznawalnych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Teraz stało się jasne, że ten etap właśnie dobiegł końca. Kobiety postanowiły omówić kilka spraw w jednej z warszawskich restauracji. Historyczne spotkanie!

Ponad 3 godziny rozmowy z Edytą Górniak mogącej trwać całą noc... - napisała Doda.

Od konfliktu do przyjaźni? Doda na kolacji z Edytą Górniak

Tydzień temu podczas finału "Tańca z Gwiazdami" Doda pogodziła się z Edytą Górniak, co sprawiło, że w mediach zawrzało. Fani przecierali oczy ze zdumienia, a teraz okazuje się, że sprawa pojednania ma swój dalszy ciąg! Wokalistki spotkały się na kolację w jednej z restauracji i opowiedziały o tym swoim fanom! Przełomowe wydarzenie miało miejsce w restauracji w Warszawie. To właśnie tam Doda i Edyta Górniak odbyły trzygodzinną rozmowę, podczas której zdecydowanie zbliżył się do siebie i wyjaśniły wszelkie niesnaski. Obie gwiazdy zasiadły przy wspólnym stole!

Zarówno Doda, jak i Edyta Górniak wyraziły swoje refleksje po spotkaniu. Wokalistki podkreśliły wagę otwartości, odwagi i wzajemnej dobroci w budowaniu relacji:

Wiemy, że czekaliście na ten moment. Oto on. Jak derby, Cracovia z Wisłą Kraków. Serdecznie was pozdrawiamy. - mówiła Doda.

Całujemy i pragniemy was zainspirować, że warto być otwartym, odważnym, dobrym, czułym, tak? - dodała Górniak.

Co ciekawe, kobiety postanowiły dodać wspólne zdjęcie na Instagram i okazało się, że spotkały się w iście świątecznej scenerii. Za nimi stała ubrana choinka z wielką, czerwoną kokardą!

Nie przestrzegam zasad. Kieruję się intuicją. Ponad 3 godziny rozmowy z Edytą Górniak mogącej trwać całą noc... Możecie już drukować do ramek na święta. - napisała Doda pod zdjęciem.

Spotkanie dwóch wielkich gwiazd polskiej muzyki wywołało poruszenie wśród fanów i mediów. Czy to oznacza początek nowego etapu w ich relacji? Czy możemy liczyć na przyszłą współpracę artystyczną między Dodą a Edytą Górniak? Choć czas pokaże, jakie będą dalsze kroki obu wokalistek, ich trzygodzinna rozmowa w warszawskiej restauracji już teraz przechodzi do historii jako jedno z najbardziej symbolicznych spotkań w polskim show-biznesie.

Fani nie kryją swojego zaskoczenia, ale również zachwytu:

W czasach, gdy dwie największe partie polityczne dzielą Polaków, napięcia społeczne są coraz większe, w czasach, gdy wojna za naszymi granicami przynosi cierpienie, gest pojednania Dody i Edyty Górniak staje się symbolem tego, jak ważne jest budowanie mostów zamiast murów. Po 20 latach sporów pokazały, że zgoda jest możliwa, nawet tam, gdzie wydawała się nieosiągalna. To piękny przykład, że niezależnie od różnic, możemy odnaleźć wspólny język. Dziękujemy za tę inspirację i nadzieję na lepsze jutro!

Czekaliśmy na to ponad 20 lat ogromne gratulacje dziewczyny jesteście inspiracją dla nas!

Święta to naprawdę magiczny czas, aż miło się na Was patrzy! - rozpisują się fani.

Zaskoczyło Was spotkanie Dody i Edyty Górniak? Przypomnijmy, że kilka dni temu Górniak zaprosiła koleżankę z branży na kawę po tym, jak ... podarowała jej swoją nową płytę. Obiecała wpisać na niej dedykację dla Dody i jej bliskich. Pięknie patrzy się na takie pojednania!

