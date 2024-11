Justyna Steczkowska ostatnio pojawiła się w "Dzień Dobry TVN" i opowiedziała o swojej nowej płycie "WITCH Tarohoro". Wokalistka nie kryje swojego szczęścia związanego z premierą nowego albumu, na którym znalazły się oryginalne słowiańskie brzmienia. Rozmowę z piosenkarką przeprowadził Mateusz Hładki, który nie omieszkał też nawiązać do ostatniego głośnego wydarzenia w polskim show biznesie, jakim było pojednanie Dody i Edyty Górniak. Co więcej, dziennikarz zaprosił wszystkie trzy wokalistki na wywiad do "Dzień Dobry TVN" - i to w Wigilię! Jak na to wszystko zareagowała Justyna Steczkowska?

Reklama

Justyna Steczkowska spędzi wigilię z Dodą i Edytą Górniak? Tak zareagowała na zaproszenie!

Nie jest tajemnicą, że przez wiele lat Justyna Steczkowska i Doda nie żyły ze sobą w dobrych relacjach. Konflikt obydwu artystek zaczął się na dobre w programie "Gwiazdy tańczą na lodzie" i na długo rozmył ich dobre relacje. Wszystko jednak zmieniło się, gdy w 2019 roku Doda zaprosiła Justynę Steczkowską do udziału w koncercie "Artyści przeciw nienawiści". Wówczas konflikt został oficjalnie zażegnany, a później Justyna Steczkowska wystąpiła nawet podczas jubileuszowego recitalu Dody, który miał miejsce w 2022 roku na Polsat SuperHit Festiwalu.

Ostatnio w rozmowie z Mateuszem Hładkim w "Dzień Dobry TVN", Justyna Steczkowska opowiedziała nieco więcej o swoim pojednaniu z Dodą.

Akurat z Dorotą tak było, że to było bardzo trudne, ten ,,taniec na lodzie'', bo Doda była nieprzejednana. Tak, to silna jest dziewczyna bardzo, ale czas mija, wszyscy się zmieniamy, rozumiemy, że konfliktami burzymy sobie życie, a nie budujemy. (...) I ona któregoś dnia wysunęła taką propozycję. A mogłam powiedzieć nie, bo cały czas mam do Ciebie żal, ale ja już tego żalu dawno nie miałam, bo już byłam innym człowiekiem, bo przerobiłam też swoje własne żale. Była to i trudna lekcja, ale ważna w moim życiu. Więc powiedziałam - oczywiście. Wtedy byłam w Indiach, akurat na takich warsztatach duchowych, więc tym bardziej byłam uniesiona, w zupełnie innych wibracjach. Pojechałam wtedy na ten koncert, uścisnęłyśmy się bez żalu i jakoś tak wszystko to, zły czar prysł. Weszły dobre emocje, do dzisiaj w jakiś sposób trwają. Po prostu jest miło. Jak się spotkamy, to jest miło. - wyznała Justyna Steczkowska w ,,Dzień Dobry TVN''

Mateusz Hładki postanowił pociągnąć ten temat i nawiązał do ostatniego głośnego pojednania Dody i Edyty Górniak. Jak bowiem wiadomo, choć Justyna Steczkowska konflikt z Dodą ma zażegnany, tak z Edytą Górniak jak na razie nie było oficjalnego pojednania. Dziennikarz postanowił więc zaprosić Dodę, Edytę Górniak oraz właśnie Justynę Steczkowską na wywiad - i to w Wigilię! Mateusz Hładki zapytał gwiazdę wprost, czy ta zgodzi się przyjść do śniadaniówki TVN właśnie w ten wyjątkowy dzień, by spotkać się razem z pozostałymi artystkami. Jak na tę propozycję zareagowała Justyna Steczkowska?

Ja z przyjemnością, nawet przyniosę opłatki, tylko akurat w dzień Wigilii wracam ze Stanów z trasy koncertowej, więc pierwszy mój dzień wolny to jest 27 (grudnia - przyp. red.) chyba. - wyznała gwiazda

Pomyślimy, jak to zorganizować. Nie ma rzeczy niemożliwych! - dodał Mateusz Hładki

Uważam, że taki wywiad - my we trzy na jednej kanapie, to by było coś. - podsumowała Justyna Steczkowska

Myślicie, że w takim razie jest nadzieja, że jeszcze przed końcem 2024 roku nastąpi kolejne głośne pojednanie w show biznesie, tym razem na linii Justyna Steczkowska - Edyta Górniak?

Reklama

Zobacz także: Edyta Górniak ze łzami w oczach zaczęła mówić o Dodzie. Jeszcze tydzień temu to było nie do pomyślenia

Instagram/Doda