Takich scen w finale "Tańca z Gwiazdami" nie spodziewał się nikt. Oprócz wielkich emocji związanych z występami uczestników show, którzy doprowadzili wszystkich do łez, sporo wrażeń zapewniły nam Doda i Edyta Górniak. Nie jest tajemnicą, że artystki od wielu lat żyły w konflikcie, ale teraz zaskoczyły wszystkich. Doda i Edyta Górniak wpadły sobie w ramiona za kulisami "Tańca z Gwiazdami"!

Doda i Edyta Górniak pogodziły się

Kiedy okazało się, że Doda i Edyta Górniak spotkają się dziś na planie "Tańca z Gwiazdami" chyba większość spodziewała się, że panie raczej nie zdecydują się na miłe powitanie. Artystki już od dawna - mówiąc delikatnie - nie mają najlepszych relacji, ale to, co wydarzyło się na planie "Tańca z Gwiazdami" zmienia wszystko! Doda pojawiła się na widowni w finale show, a niedługo po występie Edyty Górniak w finale "Tańca z Gwiazdami" wygląda na to, że Doda podeszła do starszej koleżanki by pogratulować jej występu. Paparazzi uwiecznili moment, w którym artystki wpadły sobie w ramiona.

Doda i Edyta Górniak wyglądały na zadowolone ze wspólnego spotkania. Czyżby ten zaskakujący moment, był przełomowy w ich, do tej pory niezbyt fajnej relacji? Fani są zdumieni tym, co zobaczyli na zdjęciach:

Jestem w totalnym szoku ! Piękny moment na który chyba czekała cała Polska

Czyli był znak pokoju

Przepracowały w sobie co miały do przepracowania …. Dalszy ciąg terapii z sobą i dla siebie

Coo? Teraz czas pani @edytagorniak pogodzić się z panią @justynasteczkowska

W końcu.

Nie wszyscy fani Dody i Edyty Górniak wierzą, że to co widzą na zdjęciach jest prawdziwe:

Czy to wygenerowane przez AI?

Wszystkich niedowiarków, wyprowadzamy z błędu. Tak! To wydarzyło się naprawdę:)