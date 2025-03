Ewa Minge postanowiła zabrać głos w sprawie konfliktu między Bartem Pniewskim a Edytą Górniak. Projektantka mody publicznie wsparła wokalistkę, której syn, Allan Krupa, znalazł się w centrum medialnej burzy po rozstaniu z Nicole Pniewską. Minge zarzuciła Pniewskiemu niewłaściwe zachowanie i nadmierne nagłaśnianie sytuacji. Jej wypowiedzi odbiły się szerokim echem, wywołując kolejną falę komentarzy.

Bart Pniewski nie pozostał dłużny i ostro odpowiedział na słowa Minge. Stylista zarzucił projektantce hipokryzję, podkreślając, że jego działania nie odbiegają od standardowych praktyk w show-biznesie. Dodatkowo, w ostrych słowach skrytykował jej zaangażowanie w spór, sugerując, że nie jest ona bezstronna.

Pniewski poinformował także, że rozważa podjęcie kroków prawnych przeciwko Minge. Jak sam przyznał, jego prawnicy analizują wypowiedzi projektantki, by sprawdzić, czy naruszyła ona jego dobre imię.

W dalszej części Pniewski podkreślił, że Ewa Minge nie zna wielu szczegółów sprawy, jak choćby tego, czy sprzęt zabrany przez Edytę Górniak i Allana Krupę ze studia rzeczywiście należał jedynie do nich. Stylista zasugerował, że projektantka szuka jedynie rozgłosu.

Pani Minge stwierdziła również, że Pani Edyta pod osłoną nocy zabrała ze studia to, co należało do Allana. Skąd może wiedzieć, co do kogo należało? Stwierdziła, że Pani Edyta jest wspaniałą matką, skąd może wiedzieć, skoro w wiadomości do mnie stwierdziła, że nigdy bliżej jej nie poznała

– wyjaśnił.