Konflikt Dody i Edyty Górniak został niespodziewane zażegnany po tym, jak obie gwiazdy padły sobie w ramiona podczas niedzielnego finału "Tańca z Gwiazdami". To, co zrobiła właśnie Edyta Górniak jeszcze bardziej podkreśla ocieplenie relacji między wokalistkami! Zobaczcie szczegóły.

Dopiero co Edyta Górniak i Doda pogodziły się po latach oziębłych relacji, a cała Polska przecierała oczy oglądając zdjęcia zza kulis finału "Tańca z Gwiazdami"! Teraz, w przedświątecznej atmosferze Edyta Górniak postanowiła wykonać gest, który zaskoczył wszystkich chyba jeszcze bardziej. Po tym, jak Górniak sprezentowała Dodzie swoją nową płytę, na swoim profilu w mediach społecznościowych napisała osobisty i pełen ciepła wpis, skierowany do Dody oraz jej rodziny. Zaprosiła ją na kawę, wyrażając chęć rozmowy i budowania pozytywnych relacji:

Na ten moment Doda nie odniosła się jeszcze publicznie do zaproszenia Edyty Górniak. Jednak post Górniak wywołał poruszenie w mediach społecznościowych. Fani obu artystek wyrażają swoje wsparcie dla tego gestu, wierząc, że może on stać się początkiem nowego rozdziału w ich relacji. Świąteczna atmosfera zdaje się sprzyjać pojednaniom, a gest Górniak został uznany za niezwykle symboliczny i ważny.

Warto wspomnieć, że gest Edyty Górniak zbiegł się w czasie z wyjątkowym wydarzeniem – niedawno Doda publicznie pochwaliła się prezentem, jakim była nowa płyta Edyty Górniak. Fakt, że Doda doceniła twórczość swojej koleżanki z branży, może świadczyć o stopniowym ociepleniu ich relacji.

Jestem bardzo mile zaskoczona. Być może święta to jest po prostu czas magii. Bardzo się cieszę, że Dodzie, tak jak mi powiedziała, bardzo podobało się to wykonanie. Jest to utwór z mojej płyty, więc z przyjemnością przekażę jej płytę, czy dla niej czy dla rodziców, jeśli będzie chciała. Po prostu na święta. Bardzo fajnie, cieszę się

- mówiła kilka dni temu Edyta Górniak dla ''Świata Gwiazd''.