Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka zostali rodzicami. Urodziła im się córka, która prawdopodobnie dostała imię Tereska. Skąd to wiemy? Informację o narodzinach dziecka pary podała dziś na swoim Facebooku Kayah, która najwyraźniej nie wiedziała, że muzyk i modelka chcieli informację o narodzinach córki zachować w tajemnicy.

Fani Kayah szybko zwrócili jej uwagę, że pośpieszyła się z podaniem radosnej nowiny.



“Fajnie, ale może rodzice małej chcieliby to utrzymać w tajemnicy. Oj oj, a ciotka się wychyliła…”, napisała jedna z internautek.

Kayah zaczęła tłumaczyć się ze swojego wpisu:



“Szczerze mówiąc nie wiem, ale to było takie spontaniczne, cieszę się po prostu, i tak by zaraz o tym było głośno”.

Jeden z internautów zasugerował, że Kayah nie jest blisko związana z parą, więc nie powinna informować mediów o ich życiu prywatnym.

Kayah odpisała:



"Jakby się ze mną przyjaźniła i by wydawała moje płyty, dlaczego nie"

Na koniec gwiazda wytłumaczyła, że pogratulowała parze, bo myślała, że wszyscy już wiedzą o tym, że zostali rodzicami.



“Myślałam, że wszyscy już wiedzą, nie śledzę mediów, a ponieważ Sebka znam już 17 lat, wydaje jego płyty, to ucieszyła mnie ta wiadomość. Skasowałam post, bo rzeczywiście, jeśli nie było oficjalnej informacji to się pośpieszyłam. Ale rodzice nie mają mi tego za złe i to jest najważniejsze. Gratuluję spostrzegawczości”.