Jako początek konfliktu między Dodą a Edytą Górniak uważa się wizytę Górniak u Kuby Wojewódzkiego. Miało to miejsce w 2005 roku i trwało aż do wczorajszego finału "Tańca z Gwiazdami".

Doda i Edyta Górniak się pogodziły

To już prawie 20 lat od początku konfliktu Dody i Edyty Górniak. Mało kto pamięta, od czego zaczęła się cała afera. Edyta Górniak podczas wizyty u Kuby Wojewódzkiego nagle uderzyła w Dodę.

Zauważyłeś, jaka jest tendencja w tej chwili? Że niszczy się osobowości, a do nieosobowości dorabia się ideologię? - powiedziała Edyta Górniak.

Piosenkarka przybliżyła się do prowadzącego i szeptem dodała:

Doda-Krowa

Nie, Doda cool! - odpowiedział Wojewódzki.

Minęło wiele lat od tego wydarzenia, jednak co się okazuje, nawet po latach można dojść do porozumienia. Po finale "TzG" postanowiliśmy zapytać Dodę o to, który z występów przypadł jej do gustu. Doda wyjawiła, że wszystkie występy były super. Nasza reporterka wspomniała także o tym, że zauważyła, iż kiedy wychodziła na scenę Edyta Górniak, Doda zachowała się bardzo z klasą: biła brawa, uśmiechała się i z pasją oglądała występ koleżanki po fachu.

Co odpowiedziała nam Doda? Zobaczcie sami w naszym wideo!

