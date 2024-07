Kayah po rozstaniu z Rinke Rooyensem przez kilkanaście miesięcy spotykała się z liderem Zakopower, Sebastianem Karpielem-Bułeckim. Para starała się jednak nie pokazywać publicznie razem, żadne z nich nie wypowiadało się też na temat ich związku na łamach mediów. Ich rozstanie również przeszło bez echa. Byli partnerzy wciąż jednak utrzymują dobre stosunki. Przypomnijmy: Kayah i Karpiel-Bułecka razem! Byli kochankowie jak za dawnych czasów

Gwiazda jest obecnie związana z ciemnoskórym muzykiem, Pako Sarrem. Kilka miesięcy temu plotkowano nawet o ślubie pary, ale do tego póki co nie doszło. Kayah natomiast udzieliła właśnie obszernego wywiadu "Gazecie Wyborczej", w którym mówi o swoim stosunku do naszego kraju, wychowywaniu syna i patriotyzmie. Pokusiła się również o dość osobiste wyznanie dotyczące wspomnianego Karpiela-Bułecki. Wokalistka przyznaje szczerze, że ukrywała ten związek przed mediami.



Kiedyś byłam w związku ze wschodzącą gwiazdą muzyki w Polsce. I tak bardzo przeszkadzało mi to, że ludzie mogą mówić o nas i ten zdolny muzyk będzie postrzegany głównie przez pryzmat naszego związku, że to nas wyniszczyło. Przez wiele lat nie chciałam dostarczać ludziom dowodów, że jesteśmy razem, nie cieszyliśmy się naszym związkiem w normalnych warunkach, np. na ulicy - wyznaje szczerze.

Kayah twierdzi też, że obecnie sytuacja jest zupełnie inna. Nie dba o to, czy ktoś zrobi jej zdjęcie w towarzystwie nowego narzeczonego.



Teraz tego błędu nie popełniam. Rzucamy się w oczy, bo mój obecny partner ma inny kolor skóry, ale kompletnie przestałam się przejmować. Chcą nam robić zdjęcia, jak się obejmujemy, niech robią. Chcą komentować? Myślę o tym ze współczuciem, bo ja przynajmniej żyję własnym życiem - tłumaczy w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej".

To chyba pierwszy raz, kiedy Kayah tak otwarcie poruszyła temat swoich byłych czy obecnych partnerów. Doceniacie taką szczerość?

