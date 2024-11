Justyna Steczkowska i Edyta Górniak nie pałają do siebie wielką sympatią. Podobnie było zresztą w przypadku Górniak i Dody, jednak wokalistki zawarły rozejm i zdaje się, że końcówka roku jest dla nich pewnego rodzaju oczyszczeniem. Teraz fani proszą Dodę, aby pogodziła dwie pozostałe diwy polskiej sceny muzycznej. Okazuje się, że jest to możliwe! Czy stanie się to jeszcze w tym roku?

Edyta Górniak i Justyna Steczkowska pogodzą się dzięki Dodzie? To byłby hit

Ponad tydzień temu Doda podeszła do Edyty Górniak i pogratulowała jej występu podczas finału "Tańca z Gwiazdami". Rozmowa potoczyła się tak, że wokalistki postanowiły się pogodzić i padły sobie w ramiona na oczach paparazzi. Historia miała swój dalszy bieg, ponieważ Edyta podarowała Dodzie swoją najnowszą płytę w ramach prezentu i gestu pogodzenia. Co więcej, w ostatni weekend Doda i Edyta Górniak wybrały się na wspólną kolację! Okazało się, że zorganizowały spotkanie, które zajęło im to trzy godziny. Następnie zrobiły sobie wspólne zdjęcie i zwróciły się do fanów.

Wiemy, że czekaliście na ten moment. Oto on. Jak derby, Cracovia z Wisłą Kraków. Serdecznie was pozdrawiamy.Całujemy i pragniemy was zainspirować, że warto być otwartym, odważnym, dobrym, czułym, tak? - mówiły wokalistki.

Nie da się ukryć, że był to niemały szok dla fanów, ponieważ kilka lat temu Edyta Górniak nie dała się namówić na organizowany przez Dodę koncert charytatywny. Jednak wówczas stało się coś, co fani pamiętają do dziś- pogodzenie Dody i Justyny Steczkowskiej, która zgodziła się przyjąć zaproszenie i zaśpiewała na koncercie "Artyści przeciw nienawiści".

Wygląda na to, że Doda ma już załatwione sprawy zarówno z Justyną Steczkowską, jak i Edytą Górniak, jednak fani wciąż czekają na pojednanie Edyty i Justyny. Napięcia pomiędzy nimi rozpoczęły się po koncercie "Solidarni z Ukrainą", po którym Steczkowska zasugerowała, że Górniak zażądała 22 tysięcy złotych za swój występ na koncercie charytatywnym. Od tego czasu widać, że kobiety nie mogą znaleźć wspólnego języka, więc fani Dody zasugerowali, że to ona powinna pogodzić wokalistki:

Może byś pogodziła Edytę z Justyną - napisała jedna z internautek.

Możliw - napisała wprost Doda.

Kolejna fanka zasugerowała, że byłoby cudownie, gdyby Doda, Edyta Górniak oraz Justyna Steczkowska wystąpiły kiedyś w trio!

Co ciekawe, jakiś czas temu Justyna Steczkowska została zapytana, co sądzi o pogodzeniu Dody i Edyty Górniak i wyjawiła również czy wyobraża sobie pogodzenie się z Edytą:

Wspaniale, gratuluję. Uważam, że to wspaniałe. Myślę, że fani Edyty i fani Dody nie mogli sobie wymarzyć lepszego prezentu na święta. To znaczy, że wszyscy dojrzewamy, poszerzamy swoją świadomość i rozumiemy ten prosty fakt, że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni. Że bardziej nam służy miłość i empatia niż złość i gniew(...) Ja się w ogóle nie gniewałam na Edi i się nie gniewam. Mam nadzieję, że ona też nie ma złych emocji - mówiła Justyna w rozmowie z Pomponikiem.

Myślicie, że pogodzenie Steczkowskiej i Górniak jest realne? Biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się ostatnio między Dodą a Edytą, wszystko wydaje się możliwe!

