Czas się zatrzymał, a fani wstrzymali oddech po tym, co wydarzyło się w studiu "Tańca z Gwiazdami". Doda wyciągnęła rękę w kierunku Edyty Górniak, a następnie wokalistki wtuliły się w siebie! Wyraźnie zaskoczona Edyta Górniak zdradziła, jakie słowa usłyszała od Dody. Sprawdźcie szczegóły.

Edyta Górniak pogodziła się z Dodą. Teraz zdradza szczegóły

Wielki finał "Tańca z Gwiazdami" przeszedł do historii. Emocje sięgały zenitu, a to wszystko za sprawą doskonałych występów uczestników show, którzy dali z siebie wszystko, aby wygrać Kryształową Kulę. Finalnie udało się to Vanessie Aleksander i Michałowi Bartkiewiczowi, ale to niejedyna dobra wiadomość tego wieczoru. W wielkim finale występowała Edyta Górniak, która zaśpiewała podczas tańca wszystkich par 15. edycji "Tańca z Gwiazdami", za to Doda została zaproszona przez produkcję show na widownię Takiego połączenia obawiali się wszyscy, ponieważ nie od dziś wiadomo, że wokalistki nie pałają do siebie sympatią, ale ten wieczór okazał się być magicznym! Doda po występie Edyty wyciągnęła do niej dłoń, a paparazzi uwieczniło moment pogodzenia się dwóch diw.

Okazuje się, że Doda doceniła występ Edyty Górniak i postanowiła pogratulować jej wokalu. Podczas rozmowy ze Światem Gwiazd Edyta Górniak wyjawiła, jaka była jej pierwsza reakcja na to, że Doda chce zakończyć ich konflikt.

Jestem bardzo mile zaskoczona. Być może święta to jest po prostu czas magii. Bardzo się cieszę, że Dodzie, tak jak mi powiedziała, bardzo podobało się to wykonanie. Jest to utwór z mojej płyty, więc z przyjemnością przekażę jej płytę, czy dla niej czy dla rodziców, jeśli będzie chciała. Po prostu na święta. Bardzo fajnie, cieszę się - zdradziła Edyta.

Wygląda na to, że relacja Dody i Edyty została naprawiona, a panie nie zamierzają więcej podsycać swojego konfliktu. Niedzielny wieczór ewidentnie był magiczny, a gest Dody docenili fani:

Jestem w totalnym szoku ! Piękny moment na który chyba czekała cała Polska

Przepracowały w sobie co miały do przepracowania …. Dalszy ciąg terapii z sobą i dla siebie - rozpisują się fani.

Finał "Tańca z Gwiazdami" poruszył wszystkich do łez. Podczas występu Macieja Zakościelnego i Sary Janickiej Doda była wyraźnie wzruszona i nie kryła się z tym faktem. Ocierała łzy ze swoich policzków, a kamery wszystko uchwyciły. Mimo że występ aktora był naprawę niepowtarzalny to wygrała Vanessa Aleksander, na którą liczyła znaczna większość widzów. Fani programu nie muszą się już martwić, ponieważ wiadomym jest, że 16. edycja "Tańca z Gwiazdami" na pewno się odbędzie, a pierwszą uczestniczką została Blanka!

