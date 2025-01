Edyta Górniak już od wielu lat należy do grona najpopularniejszych piosenkarek w Polsce. To właśnie ona osiągnęła największy sukces jako reprezentantka naszego kraju na Eurowizji i w 1994 roku zajęła drugie miejsce w międzynarodowym konkursie. Edyta Górniak zaśpiewała wówczas "To nie ja" autorstwa Jacka Cygana i skradła serca wszystkich. Od występu na Eurowizji minęło już ponad 30 lat, a gwiazda wciąż ma ogromne grono fanów, którzy mocno jej kibicują. Teraz artystka podzieliła się z fanami kadrami z wyjątkowego wydarzenia i zaprezentowała się w efektownej, białej sukni!

Reklama

Edyta Górniak pokazała, jak spędziła Sylwestra

Zaledwie kilka dni temu świętowaliśmy Sylwestra i witaliśmy Nowy Rok. Wielkie stacje telewizyjne zorganizowały wówczas koncerty na których zaprezentowała się plejada największych gwiazd. Niestety, tym razem widzowie "Sylwestrowej Mocy Przebojów" w Polsacie oraz "Sylwestra Marzeń" z Telewizyjną Dwójką nie zobaczyli na scenie Edyty Górniak, która zrezygnowała z występu na ogromnym koncercie i zaśpiewała na kameralnej imprezie. Jak informował "Super Express" gwiazda zgodziła się na występ na prywatnym balu organizowanym przez milionera z Trójmiasta. Teraz Edyta Górniak za pośrednictwem mediów społecznościowych pokazała wyjątkowe kadry z nocy sylwestrowej i pochwaliła się swoim szczęściem.

Udało się zachować na fotografii ten moment szczęścia, w którym weszłam w Nowy Rok. Z Muzyką w Sercu i szczęściem ludzi, których wdzięczność i łzy mogłam widzieć tak blisko, jak rzadko mogę. U boku mojego wybitnego wirtuoza, Pawła Tomaszewskiego zaczęła swój wpis na Instagramie.

Edyta Górniak nie ukrywa, że uwielbia występować na wielkich scenach, ale również kameralne koncerty są dla niej tak samo ważne i wyjątkowe.

Nie często mogę poznać swoją Publiczność i widzieć ich szczęście na wyciągnięcie ręki. Usiąść przy jednym stole…To było jedno z najpiękniejszych spotkań sylwestrowych, jakie pamiętam dodała gwiazda.

Edyta Górniak błyszczała w długiej białej sukni

Edyta Górniak opublikowała zdjęcie z pianistą Pawłem Tomaszewskim, który towarzyszył jej na scenie w Sylwestra. Podczas relacji na InstaStories gwiazdapokazała więcej kadrów na których możemy zobaczyć, jak zaprezentowała się podczas imprezy. Edyta Górniak oczarowała swoim wyglądem w długiej białej sukni i widać, że była naprawdę szczęśliwa.

Dziękuję za przepiękną Sylwestrową Noc napisała artystka.

Gwiazda zadała szyku w cekinowej kreacji, którą zaprojektowała Viola Piekut.

Fani zareagowali na wpis Edyty Górniak. Nie ukrywają zachwytów

Pod wpisem Edyty Górniak na Instagramie od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani są zachwyceni widokiem szczęśliwej artystki i składają jej noworoczne życzenia.

Ależ pięknie wyglądasz i we wspaniałym miejscu

Bądź szczęśliwa Edytko

Zjawiskowo Kochana wyglądasz komentują fani.

Tylko spójrzcie na te kadry!

Instagram @edytagorniak

Zobacz także: