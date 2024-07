Rozwód Edyty Górniak i Dariusza Krupy był jednym z najgłośniejszych w historii polskiego show-biznesu. Odbył się w atmosferze skandalu, wzajemnych oskarżeń i walki o prawa rodzicielskie. Piosenkarka często źle wspominała swoje małżeństwo i krytykowała byłego męża (zobacz: "To ja utrzymywałam rodzinę"). Edyta postanowiła znowu zabrać głos w tej sprawie. Tym razem piosenkarka oskarża Krupę, że ten... nigdy jej nie kochał!

- Dariusz Krupa mnie nie kochał. On kochał moje pieniądze. Pokazał to kilkanaście razy, pokazał to po naszym rozstaniu, pokazał w czasie rozprawy rozwodowej (...) Potem znalazłam dokumenty, które świadczą o tym, że cała nasza relacja była zaplanowana pod kątem finansowym. Wszystko było przemyślane - wyznała w wywiadzie dla "Gali".