Finał 15. edycji "Tańca z Gwiazdami" przejdzie do historii z dwóch powodów. Pierwszym jest oczywiście wielkie zwycięstwo utalentowanej Vanessy Aleksander, która okazała się być bezkonkurencyjna i sięgnęła po "kryształową kulę", a drugimi bohaterkami zostały Doda i Edyta Górniak, które pogodziły się w trakcie odcinka. Edyta Górniak była muzyczną gwiazdą tego wydarzenia, a to co zrobiła Doda tuż po jej występie było małą zapowiedzią, tego co ma zamiar zrobić za chwilę? Sami zobaczcie, co uchwyciły kamery.

Reklama

Kamery uchwyciły zachowanie Dody po występie Edyty Górniak w "Tańcu z Gwiazdami"

Co to był za finał "Tańca z Gwiazdami"! Okazuje się, że był także wyjątkowy dla fanów Dody i Edyty Górniak, artystek których konflikt, który zaczął się prawie dwie dekady temu, był jednym z najmocniej komentowanych w mediach. Widzowie "Tańca z Gwiazdami" przecierali oczy ze zdumienia, kiedy w sieci pojawiły się zdjęcia z wydarzenia, na których widać, jak Doda i Edyta Górniak pogodziły się ale także wpadły sobie w ramiona.

Tego dnia spotkały się podczas finału "Tańca z Gwiazdami", gdzie Doda była zaproszona jako gość na widownię, a Edyta Górniak była jedną z gwiazd, które tego dnia występowały na scenie. Polska diwa z niesamowitym głosem nie tylko zachwyciła publiczność ale również nie pozostała obojętna dla swojej młodszej koleżanki z branży, do której delikatnie mówiąc do tej pory nie pałała sympatią. Kamery "Tańca z Gwiazdami" uchwyciły zachowanie Dody.

Wojciech Olkusnik/East News

Kiedy zakończył się występ Edyty Górniak w "Tańcu z Gwiazdami" i rozbrzmiały oklaski, operatorzy produkcji nie mogli zrobić nic lepszego, jak wyszukać wśród publiczności Dody, by uwiecznić jej reakcję na obecność, do tej pory w domyśle niezbyt lubianej koleżanki. Jednak reakcja Dody zaskoczyła wszystkich. Piosenkarce nie schodził uśmiech z twarzy i szczerze oklaskiwała Edytę Górniak.

screen Taniec z Gwiazdami

Gdy Doda zorientowała się, że została odnaleziona przez kamery "Tańca z Gwiazdami" i własnie znajduje się na wizji, pokazała kciuki w górę, sygnalizując, że występ jej się bardzo podobał. Już to wywołało niemałe emocje wśród fanów, którzy znają historie znajomości obu pań.

screen Taniec z Gwiazdami

Emocje poszybowały w górę, gdy okazało się, co wydarzyło się chwilę później. Finał 15. edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie z pewnością zapisze się w historii show-biznesu z dodatkowego powodu, jakim jest pogodzenie się Dody i Edyty Górniak, które do tej pory w swoim duecie słynęły albo z wzajemnych złośliwości albo wymownych i nierzadko zabawnych uszczypliwości, jednak wygląda na to, że i to mają już za sobą. Ale wieczór!

Reklama

Zobacz także: Doda skradła show w finale "Tańca z Gwiazdami"! Kiedy zdjęła kurtkę zrobiło się gorąco