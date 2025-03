Rafał Brzozowski od lat funkcjonuje w polskim show-biznesie, a jego znajomość z Edytą Górniak budziła spore zainteresowanie. W mediach pojawiały się spekulacje dotyczące ich bliskiej relacji, a fani zastanawiali się, czy łączy ich coś więcej niż tylko przyjaźń. W najnowszym wywiadzie dla Żurnalisty piosenkarz postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości. Przyznał, że ich publiczne wypowiedzi na swój temat nie były przypadkowe.

Reklama

Rafał Brzozowski przerwał milczenie! Co powiedział o Edycie Górniak?

Podczas rozmowy z Żurnalistą Brzozowski wyznał, że jego relacja z Górniak była świadomym działaniem. Oboje postanowili mówić o sobie w pozytywnym świetle, co mogło wprowadzać opinię publiczną w błąd. Choć piosenkarz nie zaprzeczył, że darzą się sympatią, to jednak dał jasno do zrozumienia, że ich znajomość miała swoje granice.

My z Edytką sobie z tego naprawdę żartujemy i śmiejemy się. Nawet jakiś czas temu, no tak szczerze, to się troszkę umówiliśmy, że ona coś tam powie, ja coś tam powiem. Mówię: ''Dobra''

Zobacz także: Legenda miała poprowadzić Oscary. Przez chorobę zrezygnowała w ostatniej chwili

Tak Rafał Brzozowski zwraca się zdrobniale do Edyty Górniak

Wokalista nie ukrywał, że wszelakie plotki i domysły dotyczące romansu, szczerze ich bawią. Wspomniał również o pewnej rozmowie z koleżanką po fachu. Przy okazji wydało się, jak zdrobniale zwraca się do Górniak.

Tam się spotkaliśmy w studiu, ćwiczyliśmy piosenkę, ona mówi: ''Wiesz, Rafałku, ja tam powiedziałam coś, że wiesz, się lubimy. Chyba się nie obrazisz?''. Mówię: ''Dobrze, Edi. Nie ma problemu''

Warto przypomnieć, że pierwsze plotki o ich zażyłej relacji pojawiły się w 2021 roku, gdy przed wyjazdem Brzozowskiego na Eurowizję Edyta zaprosiła go do swojego góralskiego domu. Jakiś czas później oliwy do ognia dolały jej słowa nt. kolegi po fachu, gdy przyznała:

Rafał jest uroczym człowiekiem i mężczyzną. To mogę powiedzieć. Mogę potwierdzić, że zawsze był dżentelmenem. Zawsze z wielką klasą odnosił się do mnie. Jest faktycznie taki czarujący, więc gdybym miała otwartość na relacje, to pewnie powiedziałabym więcej, ale nie mam

Historia związków Edyty Górniak

​Edyta Górniak, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek, miała w swoim życiu kilka znaczących związków:​

Dariusz Kordek : W latach 90. Górniak była związana z aktorem Dariuszem Kordkiem. Para poznała się podczas prób do musicalu "Metro" i ich relacja trwała około roku. ​

Robert Kozyra : W 1997 roku piosenkarka związała się z Robertem Kozyrą, ówczesnym prezesem Radia Zet. Ich relacja była intensywna, ale zakończyła się rozstaniem. ​

Piotr Gembarowski : Po rozstaniu z Kozyrą, Górniak nawiązała relację z dziennikarzem Piotrem Gembarowskim. Ich związek zakończył się w atmosferze skandalu, gdy piosenkarka oskarżyła go o podsłuchiwanie jej rozmów telefonicznych, czemu Gembarowski zaprzeczył.

Piotr Kraśko : Kolejnym partnerem Górniak był dziennikarz Piotr Kraśko. Ich związek nie trwał długo i zakończył się po kilku miesiącach. ​

Dariusz Krupa : W 2005 roku Górniak poślubiła muzyka Dariusza Krupę. Para doczekała się syna, Allana, urodzonego w 2004 roku. Małżeństwo zakończyło się rozwodem w 2010 roku.

Piotr Schramm : Po rozwodzie z Krupą, Górniak związała się z prawnikiem Piotrem Schrammem. Ich relacja trwała kilka lat, jednak ostatecznie zakończyła się rozstaniem. ​

William McKinney : W 2017 roku piosenkarka była w związku z amerykańskim aktorem Williamem McKinneyem. Relacja zakończyła się po kilku miesiącach z powodu różnic zawodowych i odległości. ​

Mateusz Zalewski: W 2019 roku Górniak związała się z kierowcą rajdowym Mateuszem Zalewskim. Para oczekiwała dziecka, jednak piosenkarka poroniła. Związek zakończył się w tym samym roku.

Adam Jankowski/REPORTER

Agnieszka Paszynska/TVP/East News

Reklama

Zobacz także: Papież Franciszek zwrócili się do wiernych ze szpitala. „Do zobaczenia”