Edyta Górniak, legenda polskiej sceny muzycznej, w programie "Halo tu Polsat" opowiedziała o swoim wzruszającym pojednaniu z Dodą. Wokalistka ze łzami w oczach zdradziła kulisy ich rozmowy oraz podzieliła się planami na nadchodzące święta.

W ubiegłą niedzielę, za kulisami finału "Tańca z gwiazdami", miało miejsce wydarzenie, którego chyba nikt się nie spodziewał - Doda i Edyta Górniak pojednały się po latach. Cały show-biznes momentalnie obiegły zdjęcia wtulonych w siebie artystek, a po wszystkim dowiedzieliśmy się, że obie nie planowały takiego obrotu wydarzeń.

W sobotnim odcinku programu "Halo tu Polsat", Edyta Górniak zasiadła na kanapie i opowiedziała o pojednaniu, które poruszyło jej fanów. Artystka przyznała, że doszło do przełomowego momentu w jej relacji z Dodą, na który, jak twierdzi, czekała od dawna. Górniak nie kryła wzruszenia, dzieląc się szczegółami rozmowy, która miała miejsce podczas wspomnianego spotkania. Towarzyszyły jej na tyle duże emocje, że ledwie wydobyła z siebie jakieś słowa.

Program "Halo tu Polsat" stał się platformą, na której Górniak mogła otwarcie podzielić się swoimi refleksjami. Podczas rozmowy, artystka ledwo powstrzymywała łzy, opisując emocje, które towarzyszyły jej podczas rozmowy z Dodą i dodała:

To już kolejny raz, gdy Edyta Górniak wraca o tematu pojednania z Dodą. Przed kilkoma dniami opublikowała zaskakujący wpis na Instagramie, nazywając koleżankę o fachu "królową", a następnie nawiązała do tego, w jaki sposób internauci zareagowali na całą sytuację.