Nicol Pniewska ostro odpowiada Edycie Górniak: "Obrzydliwe"

Relacje między Nicol Pniewską a Edytą Górniak od dłuższego czasu są napięte. Była partnerka Allana Krupy już wcześniej była w centrum medialnych spekulacji dotyczących związku z synem wokalistki. Tym razem konflikt eskalował po wypowiedziach Górniak na temat Pniewskiej.

Wokalistka wyraziła swoje zdanie na temat relacji swojego syna z byłą dziewczyną, sugerując, że pewne osoby nie zasługują na jego uwagę. Wypowiedzi Górniak spotkały się z różnymi reakcjami, a ich treść wywołała stanowczą reakcję Pniewskiej. Konflikt przeniósł się również na relację Górniak i byłego już menadżera Allana Krupy, prywatnie ojca Nicole, Barta Pniewskiego.

Ewa Minge włączyła się do konfliktu między Edytą Górniak a Bartem Pniewskim

Po wybuchu medialnego konfliktu między Edytą Górniak i Allanem Krupą a Nicol Pniewską i Bartem Pniewskim, do którego doszło po rozstaniu dzieci celebrytów, głos zabrała Ewa Minge. Ta postanowiła okazać wsparcie wokalistce i jej synowi. Za pośrednictwem mediów społecznościowych skrytykowała postawę byłego już menadżera Allana. Zasugerowała, że ujawnił koniec związku młodych muzyków w imię „reklamy własnej osoby”.

Mamy tu pana, który podobno w konsultacji z córką obwieścił światu, co się wydarzyło. Bo niby media go pytały? (...) Reklama własnej osoby, biznesu za miliony i kolekcji butów, bo nic innego do głowy mi nie przychodzi – napisała Minge.

Te słowa bardzo spodobały się Edycie Górniak, która krótko podziękowała za wsparcie koleżance i zasugerowała, że ta rozumie ją jako matka chcąca chronić swoje dziecko.

Kobieta kobiecie. Matka matce – zareagowała Górniak.

Nicol Pniewska ostro reaguje na wpisy Górniak i Minge

Była partnerka Allana Krupy nie pozostała obojętna na te wpisy. Nicol Pniewska postanowiła podsumować postawę zarówno Edyty Górniak, jak i Ewy Minge. Zasugerowała, że obie budują fałszywy wizerunek kobiet, które nie żyją „fake drama”, a jednak same prowokują dalszy konflikt.

Jedna pani rozpoczęła, a druga pani, gdy ucichło, wznowiła i obie kontynuują... Ale przecież takie są dalekie od „fake drama” (przyp. red. – fałszywego dramatu). Obrzydliwe – napisała Nicol.

Wcześniej Nicol zabrała głos po tym, jak Edyta Górniak i Allan Krupa wynieśli swoje rzeczy ze studia, w którym pracowała była para. Stwierdziła, że całą sytuację można było rozwiązać w zupełnie inny, bardziej „ludzki” sposób.

Zaczęło się od konfliktu Edyty Górniak i Barta Pniewskiego

Związek Allana Krupy, syna Edyty Górniak, i Nicol Pniewskiej zakończył się burzliwie. Rozstanie pary stało się przedmiotem medialnych spekulacji, a do sprawy publicznie odniósł się Bart Pniewski, ojciec Nicol. Ujawnił on, że to Allan zakończył relację, co miało wpłynąć na emocje obu stron.

Po rozstaniu zaczęły pojawiać się wzajemne oskarżenia, a sytuacja między rodzinami Allana i Nicol zaczęła się zaogniać. Wszystko przeniosło się do przestrzeni publicznej, gdzie konflikt między Edytą Górniak a Bartem Pniewskim nabrał rozgłosu.

Jednym z głównych punktów sporu stało się studio nagraniowe, w którym pracował Allan Krupa. Po rozstaniu syna z Nicol Pniewską Edyta Górniak i Allan zdecydowali się zabrać stamtąd swój sprzęt muzyczny. Bart Pniewski uznał te działania za dewastację studia i nie krył swojego oburzenia.

Według relacji Pniewskiego, wyniesienie sprzętu spowodowało znaczące straty. Publicznie oskarżył Edytę Górniak i jej syna o niewłaściwe zachowanie, co spotkało się z ostrą reakcją ze strony wokalistki.

