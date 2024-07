Dlaczego ona przyszła sama? – zastanawiali się goście, kiedy Małgorzata Foremniak pojawiła się na imprezie w warszawskim klubie Platinium z okazji wydania pierwszego numeru magazynu „Party”.

Małgosi nie towarzyszył jej partner życiowy Rafał Maserak, mimo że wcześniej wystąpili razem w reklamie telewizyjnej naszego czasopisma i byli tego wieczoru jedną z najbardziej oczekiwanych par. Tancerz pojawił się w klubie nieco przed godziną 23 i po czułym pocałunku na powitanie nie odstępował ukochanej na krok. Zamiast szaleć na parkiecie, wolał rozmawiać z Foremniak o jej przyszłej premierze teatralnej. – Wydaje mi się, że Rafał jest szczęśliwy – mówi Kamila Kajak, wieloletnia partnerka Maseraka w tańcu. – Uczucie jego i Małgosi było tak silne, że nie dało się tego długo ukrywać. Życzę im szczęścia. Jeżeli ktoś spotyka miłość swojego życia, to naprawdę nie ma się nad czym zastanawiać.

Rafał ostatnio towarzyszy Małgosi we wszystkich ważnych momentach jej życia. Pojawił się także na sobotniej premierze sztuki „Jabłko” Verna Thiessena w Teatrze Komedia. Siedział na widowni nieopodal Macieja Dowbora (który z kolei kibicował Joannie Koroniewskiej) i z zachwytem oglądał ukochaną na scenie. Po spektaklu nie wymknął się po cichu przed fotoreporterami, lecz z bukietem przepięknych róż gratulował Małgosi sukcesu. Pierwszy raz ořcjalnie dzielił z aktorką jej zawodowy triumf. – Jego zachowanie pokazuje, że jest dżentelmenem – mówi Kamila Kajak. – Przy Gosi Rafał stał się spokojniejszy. Choć inaczej zachowuje się przy niej, a inaczej wtedy, kiedy jest sam. Wtedy budzi się w nim wariat – żartuje Kamila. 40-letnia aktorka i 24-letni tancerz przyzwyczaili się już chyba do tego, że plotki na temat ich związku nie milkną.

Od czasu kiedy dwa lata temu połączyło ich uczucie na planie „Tańca z gwiazdami”, zaliczani są do najgorętszych par show-biznesu. Gdy w jednej z rozmów aktorka wreszcie przyznała: „Tak, jesteśmy razem”, nazwisko jej i Maseraka nie schodzi z okładek czasopism. Są ulubieńcami mediów. Przez ostatnie miesiące kolorowe magazyny wielokrotnie ogłaszały koniec ich miłości. Skrupulatnie wyliczały imprezy, na których Małgorzata i Rafał pojawili się osobno. Zapominali jednak o tym, że Foremniak jest jedną z najbardziej rozchwytywanych polskich gwiazd. Gra w serialach, teatrze, jest ambasadorką UNICEF-u, a ostatnio została zaangażowana w organizację olimpiady dla dzieci chorych na nowotwór. Rafał też nie narzeka na nadmiar wolnego czasu – prowadzi szkołę tańca, razem ze swoją taneczną partnerką Magdą Soszyńską spędza czas w sali treningowej, przygotowując się do międzynarodowych turniejów. Nic dziwnego, że Foremniak i Maserak nie mają czasu na imprezowanie. Jeśli już tańczą, to też zawodowo, np. na ostatniej gali turnieju Cin & Cin Polish Cup. Trzeba przyznać, że para na wszystkie plotki o kryzysie w ich związku reagowała z klasą. Nie denerwowali się, nie wysyłali sprostowań. – Nie chcemy tego komentować, bo ten temat nas drażni. Jesteśmy razem, jest nam dobrze i tyle! – oznajmił w rozmowie z „Party” Rafał Maserak.

Gorąca znajomość z parkietu zmieniła się w dojrzały związek. Chociaż tabloidy kpią, że Rafał, który dba o Małgosię i jej dzieci, zamienia się w gosposię, to naszym zdaniem staje się on przy aktorce po prostu odpowiedzialnym mężczyzną. Czy zdecydują się na ślub? Sami zainteresowani milczą w tej kwestii. Małgorzata Foremniak twierdzi, że razem z Rafałem potrzebują tylko świętego spokoju, by mieć więcej czasu dla siebie.