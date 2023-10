Olga Frycz to niewątpliwie jedna z najbardziej lubianych aktorek w Polsce! Gwiazda ma mnóstwo fanów, którzy mogą obserwować jej poczynania za pośrednictwem mediów społecznościowych, w których artystka jest bardzo aktywna. Jakiś czas temu aktorka musiała jednak zmierzyć się z poważnym problemem. Olga Frycz była nękana przez uporczywego paparazzi, który notorycznie ją śledził!

Dla pięknej aktorki był to podwójnie trudny czas. Gwiazda była bowiem w ciąży, ale nawet po urodzeniu dziecka mężczyzna w dalszym ciągu ją obserwował. Aktorka przyznała, że musiała nawet uciekać przed natrętnym paparazzi! W końcu Olga Frycz postanowiła zareagować! Co zrobiła, by raz na zawsze pozbyć się uporczywego mężczyzny, który śledził każdy jej krok?

Zobaczcie co w rozmowie z reporterką Party.pl wyjawiła Olga Frycz!

