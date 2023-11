Konflikt Pauliny Krupińskiej i Ewy Chodakowskiej to najgorętszy temat ostatnich dni. Wszystko przez wydarzenia z sobotniego odcinka show "Dance Dance Dance" w TVP2. To właśnie tam jurorka skomentowała urodę Pauliny Krupińskiej, zwracając uwagę, że mało przykłada się do tańca. Potem zarzuciła Miss kłamstwo związane z żebrem. To nie koniec! Poznajcie wszystkie szczegóły konfliktu jurorki i uczestniczki "Dance Dance Dance", oglądając nasz materiał wideo!

Reklama

Paulina Krupińska i Ewa Chodakowska podgrzały atmosferę wokół "Dance Dance Dance"

Eastnews/instagram

Więcej o konflikcie między jurorką a uczestniczką w naszym wideo!

Zobacz także: Po czyjej stronie stanęli uczestnicy "Dance..." w konflikcie Krupińskiej i Chodakowskiej? Wiemy!