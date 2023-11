Drodzy, prezentuję Wam mój najnowszy singiel, zwiastujący kolejna płytę!

Bardzo chciałam, by ukazała się ona w moje urodziny, na wiosnę. Wygląda jednak na to, że czas nie gra na moją korzyść i może być ciężko... Obiecuję więc, że będę robić wszystko, żeby nie trwało to za długo, ale jednak wystarczająco, by album był najlepszy, na jaki stać mnie teraz. Całuję i ściskam, i dziękuje, że jesteście ze mną. - Natalia Szroeder