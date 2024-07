Patricia Kazadi, jak każda kobieta, uwielbia dbać o siebie. Gwiazda ze względu na to, że często występuje w telewizji, stara się o to, by jej wizerunek był nieskazitelny. W jednym z ostatnich wywiadów zdradziła, jakich używa kosmetyków. Ceny niektórych z nich są przystępne dla każdego. Przypomnijmy: Jakich kosmetyków Kazadi używa latem? Niektóre są bardzo tanie

Patricia uwielbia eksperymentować także ze swoimi włosami. Gwiazda bardzo często decyduje się na odważne zmiany, zdarza jej się też wyprzedzać światowe trendy. Nie inaczej może być tym razem. Aktorka na swoim Instagramie pochwaliła się zupełnie nową fryzurą. Kazadi mocno ścięła długie dotąd włosy. Zdecydowała się zmienić także ich odcień na trochę jaśniejszy.

Jak wam się podoba w nowej fryzurze?

Tak wygląda teraz:

A tak wcześniej:

Kazadi na imprezie z nowym facetem: