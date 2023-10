Kilka tygodni temu Doda na swoim Instagramie pokazała scenę, która pojawi się w filmie "Dziewczyny z Dubaju". Internauci od razu dostrzegli podobieństwo jednej z aktorek do Natalii Siwiec. Jakiś czas temu zapytaliśmy modelkę, czy ma za złe Dodzie, że sugeruje jej udział w "aferze dubajskiej". Siwiec stwierdziła, że wszelkie takie insynuacje są absurdalne, zaznaczyła również, że ma na Dodę "jednego asa w rękawie". Co na to piosenkarka? Odpowiedziała w swoim stylu! Zobaczcie sami!

