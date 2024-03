Już od lat trwa spór pomiędzy Anną Muchą a Tomaszem Karolakiem. Na co dzień żadne z nich nie da tego po sobie poznać, jednak niedawno aktorce puściły wszystkie hamulce i pierwszy raz tak ostro wypowiedziała się o koledze po fachu. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy!

Anna Mucha bezlitośnie uderza w Tomasza Karolaka

Choć oboje królują na małym i dużym ekranie już od lat, niewiele mieli okazji, by ze sobą współpracować. Zmieniło się to ostatnio, bowiem wylądowali w nowym programie "Czas na show. Drag Me Out"... z tą jedynie różnicą, że Ania Mucha jest tam jurorką, a Tomasz Karolak uczestnikiem! Od początku jednak to udział 52-latka budził największe emocje, co szczególnie burzyło gwiazdę "M jak miłość".

Ja nie wiem, co wy robicie, że wszystko sprowadzacie... Jak ja mówię ''celebryta rotacyjny'', to pada jego nazwisko, jak mówię ''facet w rajtuzach'', pada jego nazwisko. Ku*wa! Ale sobie zapracował! - grzmiała w jednym z wywiadów.

Co ciekawe, złość Muchy wydawała się nieprzypadkowa, bowiem ona i Karolak od 2016 roku żyją raczej w nienajlepszych stosunkach. Wszystko przez aktora, który nazwał wówczas koleżanką po fachu "amatorką". Podczas promocji show słowa te przypomniał celebrytce dziennikarz Pudelka, a gdy ta je usłyszała, puściły jej wszystkie hamulce!

Zobaczymy, czy będzie grał na siebie, czy wymyślił sobie ten program tylko i wyłącznie przez konflikt ze mną... Czy ma do zaproponowania coś więcej jako artysta niż szczekanie pudla. A jeżeli nawet, to psy szczekają, karawana jedzie dalej

Aktor nie odniósł się do tych słów, natomiast już w drugim odcinku show, w którym to w końcu on stanął na scenie, Ania Mucha po raz kolejny wbiła mu drobną i dwuznaczną szpileczkę. Po występie Karolaka prowadząca Mery Spolsky zwróciła uwagę na jego niebotycznie wysokie szpilki i powiedziała:

Widać ten triumf w oczach. Taki obcas wysoki, to wysoka trudność chyba. Anna? Jak myślisz?

Wtedy Ania Mucha znów się odpaliła, rzucając:

Kto, jak kto, ale Tomek powinien wiedzieć, że rozmiar nie ma znaczenia

Wówczas gwiazdor nie przemilczał sprawy, odpowiadając krótko:

Nie zajmuję się tym tematem. W tej wersji jestem pozbawiony tego... elementu

Myślicie, że spór między Anną Muchą a Tomaszem Karolakiem będzie się zaogniał?

